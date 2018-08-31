Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Muallim dün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada, "Suriye'nin yeni bir askeri saldırıda kimyasal silah kullanmayacağını ve bu tür silahlara sahip olmadığını söyledi.

Bakan, hükümetin operasyonda sivil ölümlerine engel olmak için çaba göstereceğini de belirtti.

RUSYA: HAREKETE GEÇMEMEK RİSK DOĞURUR

Bu arada dün Moskova'da açıklama yapan Rusya hükümet sözcüsü Dmitry Peskov, İdlib'in bir "isyancı yuvası" olduğunu söyledi ve bu soruna karşı harekete geçemeden durmanın kötü bir seçenek olduğunu belirtti.

Bir telekonferansta gazetecilerin Rusya'nın Akdeniz'de yapmayı planladığı deniz tatbikatı hakkındaki sorusunu yanıtlayan Peskov, Suriye'deki zor durum nedeniyle bu tatbikatın gerekli olduğunu savundu.

BM'DEN DÜNYAYA UYARI: KUSURSUZ BİR FIRTINA YAKLAŞMAKTA

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'nin İdlib kentinde olası bir askeri çatışmanın önüne geçilmesi için Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'a daha fazla zaman verilmesi çağrısında bulundu.