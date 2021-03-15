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Korona virüs vakası görülen iki okulda eğitime ara verildi

15.03.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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Korona virüs vakası görülen iki okulda eğitime ara verildi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde korona virüs vakalarının görüldüğü 2 okulda, yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde korona virüs vakalarının görüldüğü 2 okulda, yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi. İlçede ayrıca 9 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine bir köy de karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, İnebolu Şehit Arif Demirel Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan 2 öğretmen ile okul pansiyonun da kalan öğrencilerden 6 tanesinin test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine virüsün daha fazla yayılmaması için karantina amaçlı olarak pansiyon kapatıldı. Ardından okulda da yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi. İlçede bulunan İnebolu Atabeyli İlk ve Ortaokulu’nda da öğretmen ve öğrencilerde korona virüs vakalarının görülmesi nedeniyle iki okulda da yüz yüze eğitime 10 gün süreyle ara verildi.
Öte yandan 9 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığı İnebolu ilçesine bağlı Akgüney Köyü karantinaya alındı. Kararın ardından köyde taşımalı olarak öğrencilerin geldiği Atabeyli Okulu da tedbir amaçlı karantinaya alındı.

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