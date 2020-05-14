Koronavirus: 'ABD'de Covid-19 hastaları için hayatımı riske atıyorum ama her an sınır dışı edilebilirim'

Aynı birimde, ikisi de hemşirelik yapan eşi ve erkek kardeşiyle birlikte yoğun bakım servisinde çalışıyorlar ve geçen hafta vakalarda bir artış gördüler.

Ancak, bu hastanedeki Covid hastalarına bakan yoğun bakım hemşiresi Jonathan Vargas Andres için bunlar içi boş hareketler.

Covid-19 hastalarına bakarak yaşamlarını tehlikeye atan sağlık çalışanları için bunu yaptıklarını söylüyorlardı.

Ancak Başkan Donald Trump bu yasayı kaldırmak istiyor. Risk altındakilerin bazıları ise koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları.

2012'de geçirilen Dreams Yasası (Küçük Yaştakı Yabancılara Yardım, Gelişim ve Eğitim Yasası) bu gençlere ABD'de yasal yollardan çalışma ve eğitim görme hakkı vermişti.

ABD'de Yüksek Mahkeme, çocukken yasadışı yollardan ülkeye götürülen yüz binlerce insanı, sınırdışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya bırakan bir davayı görüşüyor.

ABD'de Daca'dan faydalanan yaklaşık 800 bin kişi var. Sol eğilimli düşünce kuruluşu Amerikan İlerleme Merkezi 29 bininin doktor, hemşire, paramedik gibi sağlık çalışanı olduğunu ve 12 bin 900'ünün sağlık sektörünün başka alanlarında çalıştığını söylüyor.

Jonathan'a her an artık ABD'de çalışma ve yaşama izni olmadığı söylenebilir.

Donald Trump ABD Başkanı seçildikten kısa süre sonra 2017'de programa son verdi ve şu anda konu Yüksek Mahkemesi'nin gündeminde.

Böylece çalışma ve eğitim görme hakkına sahip oldu. 12 yaşındayken Meksika'dan ABD'ye gelmişti.

Yumuşak güney aksanlı sesiyle, "Bunu düşünmemeye çalışıyorum çünkü uzun süre düşünürsem yorgun düşüyorum. Kendi sağlığım için bunu düşüncelerimin dışında bırakıyorum" diyor.

Jonathan da "kaçak" duruma düşebilir ve birkaç hafta içinde, korumak için yaşamını tehlikeye attığı ülkeden sınırdışı edilip edilmeyeceğini öğrenecek.

Jonathan mesleğini çok severek yaptığını söylüyor. Kariyerinin sadece dördüncü yılında bir salgınla karşılaşsa da işini seviyor:

"İçeride olduğunuzda korkutuyor tabii. Neye dokunduğunuz konusunda çok, çok, çok paranoyak oluyorsunuz. Ama bunu düşünmememiz gerekiyor. Çünkü bu insanlara yardım etmek için oradasınız. Mesele siz değilsiniz."

Hastanenin elindeki koruyucu ekipmanlar personle zor yetiyor. Ekipmanları sakınarak kullanıyorlar ve bu durum Jonathan'ı geriyor. Jonathan, insanları yalnız ölürken görmek zorunda kalmanın çok çok daha zor olduğunu anlatıyor:

"Ailelerin bir iPad ile sevdikleriyle vedalaştığını görmek, çok çok üzücü. Sadece stresli değil, duygusal açıdan da çok yorucu."

En azından yoğun bakım servisinde bir dayanışma var ama bazen ikili bir yaşam sürüyormuş gibi geldiğini söylüyor Jonathan:

"İşe gittiğimde, iş arkadaşlarımla konuştuğumda durumumu bilmiyorlar. Ama eve gittiğimde, saklanmaya çalışarak yaşadığımı fark ediyorum. Yaptıklarınızın ülkeniz tarafındar takdir edilip edilmeyeceğini bile bilmiyorsunuz. Ve birkaç ay içinde, sınır dışı edilebilirsiniz."