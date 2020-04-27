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Koronavirus: ABD'de sokağa çıkma kısıtlamalarına direnenlerin sayısı neden çok fazla?

27.04.2020 20:32 | Son Güncelleme

Uzmanlar, protestocuların ekonomik değil ideolojik kaygılarla hareket ettiğini söylüyor.

Koronavirus: ABD'de sokağa çıkma kısıtlamalarına direnenlerin sayısı neden çok fazla?

Bugünlerde maskesiz toplanan yüzlerce insanın görüntüsü panik yaratıyor.

Ancak Washington eyaletinde sokağa çıkma kısıtlamalarının protesto edildiği gösteride olan tam da buydu.

Organizatör Tyler Mills, ''İnanıyoruz ki eyalet valisi, işleri kapatıp insanlara evde kalmalarını emrederek anayasal yetkisinin ötesine geçti'' diyor.

Mart ortasında, Washington Valisi Jay Inslee dünyada tekrar eden pek çok sorun için acil durum ilanı yayımladı. Restoranlar kapandı, kalabalıkların toplanmaları yasaklandı.

Ancak protestocular bunun anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.

Tyler Mills, ''Eyalet anayasası insanların barış içinde toplanma haklarının asla kısıtlanamayacağını söylüyor. Valinin açıkladığı koronavirüs acil durum önlemleriyle bu hak ihlal ediliyor'' diyor.

Kısıtlamalar eyaletten eyalete değişiyor ve yaklaşık 20 eyalette bu önlemler protesto ediliyor. Bu gösterilere bazen binlerce kişi katılıyor.

ABD'de Covid-19 ile bağlantılı ölümlerinin sayısı azalmadı, yine de kısıtlamaları kaldırma talebi sadece sokaklardan değil politikacılardan da geliyor.

Kuzey Dakota'dan Rick Becker, ''Başlangıçtan beri koronavirüsü saran histeri çok oransızdı" diyor.

Aynı zamanda bir doktor olan Becker, ''Siz 'Eğer bir hayatı bile kurtarıyorsa' argümanını kullanıyorsunuz, ben de 'Eğer saatte 50 kilometre yerine 20 kilometre ile araç kullanırsam, birini öldürmem mümkün olmayabilir' derim ve hayatımızın tüm yönlerine siz de böyle bakabilirsiniz. Ama bu ülkedeki yaşam tarzımız biter ve bu şekilde yaşayamayız.''

Komşu eyalet Güney Dakota'da, koronavirüsten ölenlerden biri de eyalet meclisi üyelerinden Bob Glazner'dı.

Glazner gibi Cumhuriyetçi Parti üyesi olan meslektaşı Jean Hunhoff, ''Çok ilgili, insanları dinleyen bir kişiydi ve inanç hayatında büyük bir rol oynuyordu. Meclis'te kesinlikle özlenecek'' diyor.

Hunhoff, kendisinin ve diğer meclis üyelerinin ABD ve Güney Dakota bayraklarını sallayarak nasıl Glanzer'in cenaze törenine katıldıklarını anlatıyor.

Güney Dakota eyaleti çapında uygulanan bir sokağa çıkma kısıtlaması yok. Ancak anma törenlerinde sosyal mesafe kuralları uygulandı

Güney Dakota gibi koronavirüs salgınını önlemek için eyalet çapında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan eyaletlerin yönetimleri eleştirildi.

Anketler Amerikalıların çoğunun virüsün yayılmasını durdurmak için alınan kararları desteklediğini gösteriyor.

Minnesota'dan yoğun bakım hemşiresi Mary Turner, kendisi ve arkadaşları risk alırken sokağa çıkma kısıtlamalarını protesto edenlere tepki gösteriyor:

''Bu protestolar çok heves kırıcı. Kimse maske takmıyor veya sosyal mesafeye uymuyor, fakat çok öfkeli olduklarını dile getiriyorlar. Bunun dünyanın herhangi bir yerinde sorun olup olmadığını bilmiyorum.''

Gösterilerde hükümetin müdahalesini kötüleyen pankartlar, katılanların kamu sağlığından daha büyük sorunlar olduğuna inandıklarını gösteriyor.

Harvard Üniversitesi hükümet ve sosyoloji yazarı ve profesörü Theda Skocpol, ''Hükümete duyulan şüphe Amerika'da derin bir gerginliğe yol açıyor. Bu gerginlik zaman zaman artıp azalıyor. Ve biz uzun süredir arttığı bir dönemdeyiz" diyor.

Profesör Skocpol'a göre protestocular ekonomik değil siyasi kaygılarla sokaklarda.

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