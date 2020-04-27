Koronavirus: ABD'de sokağa çıkma kısıtlamalarına direnenlerin sayısı neden çok fazla?

ABD'de Covid-19 ile bağlantılı ölümlerinin sayısı azalmadı, yine de kısıtlamaları kaldırma talebi sadece sokaklardan değil politikacılardan da geliyor.

Kısıtlamalar eyaletten eyalete değişiyor ve yaklaşık 20 eyalette bu önlemler protesto ediliyor. Bu gösterilere bazen binlerce kişi katılıyor.

Mart ortasında, Washington Valisi Jay Inslee dünyada tekrar eden pek çok sorun için acil durum ilanı yayımladı. Restoranlar kapandı, kalabalıkların toplanmaları yasaklandı.

Kuzey Dakota'dan Rick Becker, ''Başlangıçtan beri koronavirüsü saran histeri çok oransızdı" diyor.

Aynı zamanda bir doktor olan Becker, ''Siz 'Eğer bir hayatı bile kurtarıyorsa' argümanını kullanıyorsunuz, ben de 'Eğer saatte 50 kilometre yerine 20 kilometre ile araç kullanırsam, birini öldürmem mümkün olmayabilir' derim ve hayatımızın tüm yönlerine siz de böyle bakabilirsiniz. Ama bu ülkedeki yaşam tarzımız biter ve bu şekilde yaşayamayız.''

Komşu eyalet Güney Dakota'da, koronavirüsten ölenlerden biri de eyalet meclisi üyelerinden Bob Glazner'dı.

Glazner gibi Cumhuriyetçi Parti üyesi olan meslektaşı Jean Hunhoff, ''Çok ilgili, insanları dinleyen bir kişiydi ve inanç hayatında büyük bir rol oynuyordu. Meclis'te kesinlikle özlenecek'' diyor.

Hunhoff, kendisinin ve diğer meclis üyelerinin ABD ve Güney Dakota bayraklarını sallayarak nasıl Glanzer'in cenaze törenine katıldıklarını anlatıyor.

Güney Dakota eyaleti çapında uygulanan bir sokağa çıkma kısıtlaması yok. Ancak anma törenlerinde sosyal mesafe kuralları uygulandı