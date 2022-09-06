HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüs araştırmalarında yeni gelişme! Artık sesten tespit edilebilecek

Koronavirüs araştırmalarında yeni gelişme! Artık sesten tespit edilebilecek

06.09.2022 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılan bir araştırmada, yapay zeka kullanılarak insan sesinde Kovid-19 virüsü tespit edilebileceği ortaya konuldu.

Koronavirüs araştırmalarında yeni gelişme! Artık sesten tespit edilebilecek

Hollanda'da Maastricht Üniversitesi Veri Bilimi Enstitüsü'nden bilim insanları, yapay zeka yardımı kullanılan bir mobil uygulamayla, insan seslerinde Kovid-19'un tespit edilip edilmeyeceğine dair bir çalışma başlattı.

Çalışmada, Cambridge Üniversitesi'nin Kovid-19 Ses Uygulaması'ndaki 4 bin 353 sağlıklı ve sağlıksız katılımcıdan, 893 ses kaydı (308'i Kovid-19 testi pozitif olan) incelendi.

Uzmanlar, kayıtları analiz etmek için insan kulağının ses frekanslarındaki değişimi gösteren Mel-spectrogram adlı ölçeği kullandı.

Maastricht Üniversitesi Veri Bilimi Enstitüsü'nden Wafaa Aljbawi, "Kovid-19 hastası olmayanların sesini diğer seslerden ayırabilmek için farklı yapay zeka modelleri geliştirdik ve hangi modelin Kovid-19 vakalarını tespit edebilmede daha iyi sonuç verdiğini değerlendirdik." dedi.

Aljbawi, Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM) modelinin diğer yapay zeka modellerinden daha iyi sonuç verdiğini kaydetti.

Araştırmada, Kovid-19 vakalarını ses ile tespit etmede yüzde 89 doğruluk sağladığı ve Kovid-19 hastası olmayan kişileri tespit edebilme doğruluğunun ise yüzde 83 olduğu kaydedildi.

Çalışmanın sonuçları, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Avrupa Solunum Derneği Uluslararası Kongresi'nde sunuldu.

Araştırmacılar, Kovid-19 teşhisinde bu uygulamanın yapılan antijen testlerinden daha hızlı, kolay ve ucuz olduğunu aktardı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Solunabilir" Kovid-19 aşısına onay çıktı!"Solunabilir" Kovid-19 aşısına onay çıktı!
Yarım milyondan fazla para! Arabayla giderken yolda bulduYarım milyondan fazla para! Arabayla giderken yolda buldu
Kıyasıya rekabet sonuçlandı! İşte İngiltere'nin yeni başbakanıKıyasıya rekabet sonuçlandı! İşte İngiltere'nin yeni başbakanı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs ses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Promosyonda ‘yok artık’ dedirten rakam! Emeklilerden sonra şimdi de memurlar: 100 bin liraya çıkabilir…

Promosyonda ‘yok artık’ dedirten rakam! Emeklilerden sonra şimdi de memurlar: 100 bin liraya çıkabilir…

İstanbul'daki iki yalının mülkiyeti Hazine'ye devredildi

İstanbul'daki iki yalının mülkiyeti Hazine'ye devredildi

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

Yarım milyondan fazla para! Arabayla giderken yolda buldu

Yarım milyondan fazla para! Arabayla giderken yolda buldu

Memur ve emekliler dikkat!

Memur ve emekliler dikkat!

Milyonların gözü toplantıda alınan kararlarda! Erdoğan’dan açıklamalar

Milyonların gözü toplantıda alınan kararlarda! Erdoğan’dan açıklamalar

İlginizi Çekebilir

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

Zaman yolcusu kehanetlerini anlattı! Felaketleri sıraladı

Zaman yolcusu kehanetlerini anlattı! Felaketleri sıraladı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Ölümünden sonra öğrendiler! Yaşadığı çifte hayat şoke etti

Ölümünden sonra öğrendiler! Yaşadığı çifte hayat şoke etti

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.