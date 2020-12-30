Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel yorumlara isyan etti!

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde gönüllü olarak koronavirüs aşısı oldu.

"AŞI OLMAYA GİDİYORUM"

Aşı olacağını sosyal medya hesabından duyuran Şıkel, bu fotoğrafı "Şehrimi, insanları, özgürlüğümü özledim. Aşı olmaya gidiyorum" notuyla paylaştı.

41 yaşındaki Çağla Şıkel, aşı olduğu anları sosyal medya hesabından paylaşarak "3. faz gönüllüsü olarak aşımı oldum. Koronadan korkun, aşıdan değil " notunu düştü.

Şıkel’in paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Aşı için gönüllü olan ünlü sunucuya ‘nasıl aşı oldunuz, size ayrımcılık mı yapıldı?’ mesajları atıldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şıkel şunları söyledi; "Yanlış anlaşılmalar olduğunu görünce bir bilgilendirme yapmanın gerekli olduğunu düşündüm... Ben her 18/59 yaş arası vatandaşın hakkı olan 'Çin aşısı Faz 3 çalışmalarına Sağlık Bakanlığımıza başvurarak gönüllü olarak katıldım. Bu çalışmaya denek olarak katılan 8 bin vatandaştan biriyim" dedi.

"Bana yapılan aşı da olabilir plasebo (gerçek olmayan) da olabilir" diyen Şıkel, "Şu an bunu doktorlarımız dahil kimse bilmiyor. Çünkü sistem tüm dünyada böyle işliyor. Sonucunu, Faz 3 çalışması sonuçlandığında herkes gibi ben de öğrenmiş olacağım.

