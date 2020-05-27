Koronavirüs aşısı: Yeni jeopolitik fay hattının nedeni 'Aşı milliyetçiliği' mi olacak?

Koronavirüs salgınıyla mücadelede, en büyük umut kaynağı olacak etkin bir aşıyı bulma çalışmaları dünyanın dört bir yanında sürüyor. Bilinen 100'den fazla çalışma var ve 10'u klinik deney aşamasına geçmiş durumda.

Ancak etkin aşının bulunmasıyla birlikte, kamu sağlığı uzmanlarının "aşı milliyetçiliği" diye tanımladığı, bir başka jeopolitik mücadeleye yol açabilecek, yeni bir uluslararası yarışın başlamasından kaygı duyuluyor.

Bir koronavirüs aşısı, bu aşıyı bulup, büyük miktarlarda üreten ilk ülkeye büyük bir avantaj sağlayabilme potansiyeline sahip.

Aşı bulma ve üretme yarışını kazanan ülke, ekonomisini diğerlerinden aylar önce eski haline döndürebilecek ve daha sonra aşıyı göndereceği müttefiklerini seçerek, küresel ekonominin toparlanmasını doğrudan kendi aşı üretimine bağlayabilecek.

Hükümetlerin, topraklarında bir aşı bulunması halinde ne yapacakları net değil.

Fakat Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan habere göre, önde gelen aşı adaylarını geliştiren başlıca ilaç şirketleri, aşının etkinliği kanıtlanır kanıtlanmaz, ülkelerin tıpkı ameliyat maskeleri ve deneysel ilaçlarda olduğu gibi ihracat yasakları konulmasını bekliyor.