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Koronavirüs: Avrupa'da hangi ülkeler bugünden itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetmeye başladı?

11.05.2020 16:13 | Son Güncelleme

Haftalardır sokağa çıkma sınırlamalarının uygulandığı, okulların ve işyerlerinin kapandığı bir dizi Avrupa ülkesi bugünden itibaren sınırlamaları kademeli olarak kaldırmaya başlıyor.

Koronavirüs: Avrupa'da hangi ülkeler bugünden itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetmeye başladı?

Avrupa genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aşmış olmasına karşın, özellikle salgından en çok etkilenen ülkeler İtalya ve İspanya'da yeni vaka sayıları azalmaya devam ediyor.

Haftalardır sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı, okulların ve işyerlerinin kapalı kaldığı bir dizi Avrupa ülkesi bugünden itibaren sınırlamaları kademeli olarak kaldırmaya başlıyor.

Almanya:

Kapalı alanı 800 metrekareden küçük işletmelerin açılmasına bugünden itibaren izin verildi.

Ayrıca otomobil bayileri, bisiklet dükkanları ve kitapçılar da bugünden itibaren yeniden çalışmaya başlıyor.

Spor salonları, restoran ve barlar ise hâlâ kapalı. Hükümet, halka kalabalık grupların ziyaret ettiği alanlarda maske takmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

Çekya:

Çekya'da hükümetin açıkladığı beş aşamalı sınırlamaların kaldırılması programı bugünden itibaren başladı.

Otomobil bayileri ve pazar yerleri bugünden itibaren yeniden açıldılar.

Prag

Yine bugünden itibaren profesyönel sporcular sportif faaliyetlerine dönebilecek, en fazla 10 kişinin katıldığı düğünlere izin verilecek.

Çekya vatandaşlarına ülke dışına seyahat izni de tanındı. Ancak geri dönenlerin iki hafta boyunca kendilerini izole etmeleri isteniyor.

27 Nisan'dan itibaren ise 200 metrekare kapalı alanı bulunan dükkanların açılmasına izin verilecek.

Norveç:

Anaokulları ve sağlık klinikleri bugünden itibaren yeniden açıldı.

Çocukların kendi oyuncaklarını anaokuluna getirmelerine ise izin verilmiyor ve anaokulu çalışanlarına 'Çocukları olabildiğince uzun süre açık havada tutun' çağrısı yapılıyor.

27 Nisan'dan itibaren ise ilkokul, orta okul ve liseler açılıyor.

Polonya

Polonya:

Polonya hükümeti de sınırlamaların kaldırılması için dört aşamalı bir plan hazırlandığını duyurdu.

İlk aşama bugünden itibaren yürürlüğe girmiş durumda. Parklar ve ormanlık alanlar bugün yeniden ziyaretçilere açıldı.

Bugünden itibaren egzersiz amaçlı yürüyüşe izin verildiği belirtilse de herkesten iki metrelik sosyal mesafeyi korumaları isteniyor.

Kapalı alan genişliği 100 metrekareden az olan işletmelerin açılmasına izin verildi. Ancak kasa önünde dörtten fazla kişinin kuyruğa girmesi yasak.

100 metrekareden büyük işletmeler ve kiliselerde ise 15 metrekare başına bir kişiye izin verilecek.

Danimarka

Bugüne kadar hangi sınırlamalar kalktı?

İspanya: Bazı fabrikaların üretime dönmesine izin verildi, bazı şantiyelerde ise inşaatlar yeniden başladı. Ofis çalışanlarının önemli bölümü ise evden çalışmaya devam ediyor. Dükkanlar, kafeler ve restoranlar ise hâlâ kapalı. Mevcut sınırlamaların süresi, bir uzatım olmazsa 3 Mayıs'ta doluyor.

İtalya: Kitapçılar, çamaşırhaneler, kırtasiyeler, çocuk kıyafeti satan dükkanlar ülkenin bazı bölgelerinde yeniden açıldı. Bilgi işlem sektöründe imalat yapan şirketler de üretime dönmüş durumda. Mevcut sınırlamaların bitiş tarihi ise 4 Mayıs.

Avusturya: Parklar ve küçük dükkanlar yeniden açılmış durumda. Ancak maske ve sosyal mesafe zorunluluğu var. Daha büyük dükkanlar ile berber ve kuaförlerin ise 1 Mayıs'ta açılması planlanıyor. Restoranlar için verilen açılış tarihi ise Mayıs ortası.

Danimarka: Anaokulları ve ilkokullar yeniden açıldı. Restoran ve kafeler ise hâlâ kapalı. 10'dan fazla kişinin katıldığı toplanmalar da 10 Mayıs'a kadar yasak.

Koronavirüs

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