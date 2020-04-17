Koronavirüs döneminde ev izolasyonunda stresi yenmenin yolları

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Buğra Çetin, salgın nedeniyle yaşanan endişeli ruh halinin ve evde kapalı kalmak zorunda olmanın ilişkilerde pek çok krize kapı aralayabileceğini söyledi. Dr. Çetin, “Ev işleri için iş bölümü yapılsın. Evdeki her bireyin kendine ait zamanı da olsun” dedi.

Evden çalışanların işinin, diğer bireyler tarafından sık sık bölünmesinin de sıkıntı yarattığı söyleyen Çetin, “Ev ile ilgili konuları konuşmak için belirli saatler üzerinde anlaşma yapmak çok faydalı oluyor. Böylece, hem çalışan kişinin zorunlu olmadıkça çalışması bölünmüyor hem de herkesin ihtiyaçları dinlenmiş oluyor” dedi. Çetin bireylerin beklentilerini diğer aile fertlerinin anlamasını beklemektense, beklentilerin açık ve net şekilde ifade edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Çetin, belirli bir alanda kapalı kalmanın içe dönük mizaçlı kişiler için bile zorlayıcı olabildiğine dikkat çekti. Bu dönemde gerginlik, huzursuzluk, kaygı, endişe gibi hislerin yoğun yaşandığını anlatan Çetin, evde kendi kendine zaman geçirme alışkanlığı olmayan, hobilere sahip olmayan kişiler için yaşanan izolasyonun çok daha güç olacağını da söyledi. Çetin, şöyle devam etti: