Koronavirüs: İtalya'da önlemler yeniden sıkılaştırılıyor, diğer Avrupa ülkelerinde durum ne?

Salgının başında salgından en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya'da toplam vaka sayısı 414 binin üzerinde. 36 bin 500'den fazla kişi de hayatını kaybetti.

İtalya'da Pazar günü açıklanan 11 bin 705 yeni vaka ile, günlük vaka sayısında rekor kırılmıştı.

Conte bireysel olarak alınması gereken asgari tedbirlerin yanında, arkadaş ve akrabalarla görüşmelere özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Conte Pazar akşamı televizyonlardan yayımlanan konuşmasında "Zaman kaybedemeyiz. Ekonomiyi büyük bir riske sokacak yeni bir toplu karantina istemiyorsak, kısıtlamaları artırmalıyız. Hükümet burada, ama herkes üzerine düşeni yapmalı" dedi.

Restoranların çalışma saatleri ve izin verilecek maksimum müşteri sayısında da kısıtlamalara gidilecek.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, önlemlerin "yeniden ülke genelinde bir karantina uygulamak zorunda kalmamak için gerekli olduğunu" söyledi.

İtalya'da hangi yeni önlemler alınacak?

Okulların açılış ve kapanış saatleri değiştirilecek. Daha fazla uzaktan eğitim teşvik edilecek.

Bar ve restoranlar gece yarısı kapanacak. Saat 18.00'den sonra sadece masa servisine izin verilecek. Bir masada en fazla 6 kişi olabilecek.

Yerel konferans ve festivaller düzenlenmeyecek

Fiziksel temas gerektiren amatör spor müsabakaları yapılmayacak

Spor salonları ve yüzme havuzları yeni önlemleri 7 gün içinde uygulamaya sokacak.

Avrupa genelinde durum nasıl?

Vaka sayıları yeniden yükselişe geçerken, bazı ülkeler yeni kısıtlamaları devreye soktu.

Haftasonu günlük 30 binin üzerinde yeni vaka tespit edilen Fransa'da, başkent Paris de dahil 9 kentte 21.00-06.00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.

İsviçre'de bugünden itibaren tüm kapalı kamusal alanlarda maske takmak zorunlu olacak. Ayrıca sosyal etkinlikler de 15 kişiyle sınırlanacak.

Avrupa'da yayılım hızının en yüksek olduğu ülke olan Çekya'da (Çek Cumhuriyeti) konaklama ve yiyecek hizmetlerinin büyük kısmına ara verilirken, ülke çapında bir sokağa çıkma yasağına gerek olup olmadığına iki hafta içinde karar verileceği belirtildi.

Önlemleri yerel yetkililerin inisiyatifine bırakmış olan İrlanda da bugün ülke genelinde geçerli olacak yeni önlemler açıklayacak.

Almanya'da da günlük vaka sayısı rekor seviyeye ulaşırken, Başbakan Angela Merkel halktan evlerinde durmalarını ve seyahat etmemelerini istedi.

Vaka sayılarındaki artışta, günlük test sayısının, ilk dalganın yaşandığı Mart ayına kıyasla çok daha fazla olmasının etkili olduğu belirtiliyor.