HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs maskeli katil zanlısı kamerada

Koronavirüs maskeli katil zanlısı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 15:46 | Son Güncelleme

Bursa'da, benzinlikte bir otomobilin içerisinde yaşanan cinayet saniye saniye kameralara yansıdı. Otomobilin arka koltuğunda oturan kişi tarafından vurulan sürücü yardım istemek için otomobilden fırlasa da kısa süre sonra benzinliğin ortasında yere yığıldı. Arka koltuktan inen yüzünde siyah renkte koronavirüs sebebiyle takılan bez maske bulunan eli silahlı katil zanlısı otomobili alıp kaçarken saniye saniye görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Bursa-İzmir Otoyolu Dereçavuş Mevki’inde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki araçta bulunan iki kişi tartışmaya başladı. Aracın sürücü olduğu öğrenilen 54 yaşındaki Hayrullah Yılmaz otomobili kullandığı sırada yanında bulunan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla göğsünden vuruldu.
Yaralı şekilde bir benzinlik istasyonuna otomobili süren Hayrullah Yılmaz yardım istemek için otomobilden indiği sırada düşerek yere yığıldı. Bu sırada şüpheli silahla göğsünden vurduğu Yılmaz’ı olay yerinde bırakarak otomobili alıp kaçtı.

Benzinlik çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu arada Hayrullah Yılmaz’ın öldüğü anlaşıldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin eşkalini belirleyerek arama çalışması başlattı. Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Hayrullah Yılmaz’ın cesedinin otopsi Adli Tıp Morgu’na kaldırılacağı öğrenildi.

CİNAYET ANI VE MASKELİ KATİL ZANLISI KAMERADA

Vurulduktan sonra otomobilini benzin istasyonuna süren Hayrullah Yılmaz’ın yardım istemek için otomobilden indiği anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde Hareket halindeki otomobilin benzin pompalarının yanında durduğu daha sonra otomobilin sürücü mahalinden Hayrullah Yılmaz’ın çıktığı elini havaya kaldırıp yardım istedikten bir müddet sonra yere yığıldığı görülüyor.

Öte yandan aynı kamera görüntülerinde olayın şüphelisi olan zanlı otomobilin arka koltuğundan elindeki silah ve poşetlerle inip şoför mahalline geçiyor. Yüzünde siyah renkte bir bez maskenin takılı olduğu katil zanlısı başındaki şapka ile yüzünü iyice gizleyip otomobili alarak kaçıyor.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım! Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım!
Alkollü, ehliyetsiz ve 18 yaş altı sürücüye rekor drift cezasıAlkollü, ehliyetsiz ve 18 yaş altı sürücüye rekor drift cezası
Fare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldıFare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldı
1/

En Çok Okunan Haberler

İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti

İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman kalkacak?

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman kalkacak?

Karayılan verdiği talimatla örgüt içinde dalga konusu oldu

Karayılan verdiği talimatla örgüt içinde dalga konusu oldu

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bursa'daki şehidin kimliği belli oldu

Bursa'daki şehidin kimliği belli oldu

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

İmamoğlu'nun türbedeki görüntüsüne Gökçek'ten çok sert tepki

İmamoğlu'nun türbedeki görüntüsüne Gökçek'ten çok sert tepki

Diğer Haberler
İsmail Küçükkaya'dan flaş açıklama: İki siyasi partiden teklif aldım

İsmail Küçükkaya: İki siyasi partiden teklif aldım!

Alkollü, ehliyetsiz ve 18 yaş altı sürücüye rekor drift cezası

Alkollü, ehliyetsiz ve 18 yaş altı sürücüye rekor drift cezası

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargıtay Başkanı Akarca’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargıtay Başkanı Akarca’yı kabul etti

Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerle ilgili karar verildi

Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerle ilgili karar verildi

Barış Çakan cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Barış Çakan cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Küçük Eymen, evin önünde bulduğu yılanla oynadı

Küçük çocuk evin önünde bulduğu yılanla oynadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.