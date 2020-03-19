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Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayanlar evden tiyatro izleyebilecek!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2020 12:01 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle herkesin evde kalmasına yönelik yapılan uyarılar üzerine tiyatro salonları da boş kaldı. Sanatseverleri tiyatrodan ayrı tutmak istemeyen Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, oyunları dijital ortama taşıdı.Başlatılan bu uygulamayla sanatseverler evlerinden tiyatro izleme şansı yakalayabilecek.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, oyunlarını dijital ortamda evlere taşıdı.Korona virüs salgınına karşı mücadele için mümkün olduğunca herkesin evinde kalması yönünde çağrıda bulunulurken, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu da vatandaşların evlerinde vakit geçirmesi için oyunlarını dijital ortama taşıdı.

Korona virüs salgınına karşı mücadele için mümkün olduğunca herkesin evinde kalması yönünde çağrıda bulunulurken, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu da vatandaşların evlerinde vakit geçirmesi için oyunlarını dijital ortama taşıdı. Bütün faaliyetlerini mart sonuna kadar iptal eden Kent Tiyatrosu, vatandaşları yine de tiyatrodan uzak bırakmadı. Evdeyken tiyatrodan uzak kalmak istemeyenler, buraya tıklayarak linkten web sitesini ziyaret ederek yayınlanan oyunların tadını çıkarabilir. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu web sitesinde her gün bir yetişkin bir de çocuk oyunu yayınlanacak.

Yukarıdaki adresten sanatseverlerin izleyebileceği yetişkin oyunları şöyle: Kanlı Düğün, Romeo&Juliet, İki Efendinin Uşağı, III. Reich’in Korku ve Sefâleti, Cambazın Cenazesi, Titatnik Orkestrası ve Şark Dişçisi.

Ayrıca çocuklar da yine aynı adresten, Bahçe, Grimm Kardeşler, Yeni Dünya Bir Uzay Macerası ve Nota Çalan Rüzgâr isimli oyunlardan her birini farklı günlerde izleyebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
tiyatro oyun

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