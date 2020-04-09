HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüs nedeniyle hastaneye alınmayan koca günlerdir 'Seni seviyorum' yazısıyla kanser hastası eşinin odasının karşısında bekliyor

Koronavirüs nedeniyle hastaneye alınmayan koca günlerdir 'Seni seviyorum' yazısıyla kanser hastası eşinin odasının karşısında bekliyor

09.04.2020 10:00 | Son Güncelleme

ABD'nin Teksas eyaletinde, meme kanseri tedavisi gören bir kadının kocası, koronavirüs önlemleri kapsamında hastaneye alınmadığı için günlerdir "Yanında olamıyorum. Ama buradayım. Seni seviyorum" yazılı bir dövizle park yerinde yaşıyor.

Koronavirüs nedeniyle hastaneye alınmayan koca günlerdir 'Seni seviyorum' yazısıyla kanser hastası eşinin odasının karşısında bekliyor

ABD'nin Teksas eyaletinde, meme kanseri tedavisi gören bir kadının kocası, koronavirüs önlemleri kapsamında hastaneye alınmadığı için günlerdir "Yanında olamıyorum. Ama buradayım. Seni seviyorum" yazılı bir dövizle park yerinde yaşıyor.

Tesadüf eseri odanın tam karşısına kamp kuran Albert Conner'la karısı Kelly Connor'ın hikayesi sosyal medyada büyük yankı buldu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, üç çocuk annesi 40 yaşındaki Kelly Connor'a Ocak ayında meme kanseri teşhisi konuldu.

Albert Connor, teşhis ve tedavinin her aşamasında karısının yanında oldu.

Fakat koronavirüs salgını nedeniyle artık hastaneye alınmayacağı söylenen koca yolun karşısındaki park yerinde beklemeye başladı ve karısına "Park yerindeyim" diye mesaj gönderdi.

Kelly Connor, "Mesajı aldıktan sonra, perdeyi araladım ve pencereden tam odanın karşısında beklediğini görünce ağlamaya başladım.

Hemşire ağladığımı görünce ne olduğunu sordu. Kocamı görünce o da ağlamaya başladı" dedi.

'Yalnız bırakmayacağıma söz verdim'

Anahtarcılık yapan 44 yaşındaki Albert Connor, ABC Televizyonu'na hikayesini anlatırken, "Eşime her zaman yanında olacağım diye söz verdim. Eve gidersem sözümü tutamayacaktım. Bir karton alıp üzerine yazı yazdım. Kartonu çocuklar boyadı. Beklemeye başladığım yerin eşimin odasından göründüğünü bilmiyordum" diye konuştu.

Albert Connor, dövizinde eşinin tedavi gördüğü MD Anderson Kanser Merkezi'nin personeline de teşekkür ediyor.

Çiftin hikayesi, Albert Connor'a teşekkür etmeye giden birkaç hemşirenin Facebook paylaşımlarıyla duyuldu.

Kelly Connor kemoterapi seansları Mayıs'ta bitecek. Connor daha sonra ameliyat olacak ve ışın tedavisi görecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki... Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki...
Koronavirüs egzersizle önlenebilir mi?Koronavirüs egzersizle önlenebilir mi?
Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyorVirüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Parçalara ayrılan ceset 22 yaşındaki Özcan'a ait!

Parçalara ayrılan ceset 22 yaşındaki Özcan'a ait!

Survivor'da aşk bombası! Acun'dan ilk yorum

Survivor'da aşk bombası! Acun'dan ilk yorum

Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı

Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

Son haliyle şaşırttı: Depresyon yaklaşıyor!

Son haliyle şaşırttı: Depresyon yaklaşıyor!

Koronavirüs vaka ve ilaçlarına yönelik flaş karar

Koronavirüs vaka ve ilaçlarına yönelik flaş karar

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

'Koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi!

'Koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den İtalya'ya koronavirüs yardımı!

Türkiye'den İtalya'ya koronavirüs yardımı!

Sağlık çalışanları için psikolojik destek sistemi: RUHSAD

Sağlık çalışanları için psikolojik destek sistemi: RUHSAD

"Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz"

"Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz"

Düzenli egzersiz kanseri önlüyor! Peki koronavirüs önlenbilir mi?

Koronavirüs egzersizle önlenebilir mi?

Koronavirüse karşı ozon terapi ile bağışıklığınızı destekleyin

Koronavirüse karşı ozon terapi ile bağışıklığınızı destekleyin

Gençlerin korkulu rüyası: Anoreksiya Nevroza

Gençlerin korkulu rüyası: Anoreksiya Nevroza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.