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Koronavirüs nedeniyle tuvalet kağıdı sıkıntısı yaşanan Hong Kong'da bıçak tehdidiyle 130 dolarlık tuvalet kağıdı çalındı

17.02.2020 10:43 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle Hong Kong'da tuvalet kağıdı sıkıntısı yaşanıyor. Marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Üç soyguncu, bıçak tehdidiyle toplam değeri 130 dolar olan 600 rulo tuvalet kağıdı çaldı.

Koronavirüs nedeniyle tuvalet kağıdı sıkıntısı yaşanan Hong Kong'da bıçak tehdidiyle 130 dolarlık tuvalet kağıdı çalındı

Hong Kong'da bir süpermarketten bıçak tehdidiyle 600 rulo tuvalet kağıdı çalındı. Polis maskeli üç soyguncudan ikisinin yakalandığını ve toplam değeri 130 dolar olan tuvalet kağıtlarının tamamının ele geçirildiğini açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle, Hong Kong'da tuvalet kağıdı sıkıntısı yaşanıyor. Marketlerin önünde tuvalet kağıdı için uzun kuyruklar oluşuyor.

Hong Kong polisinin açıklamasına göre, bu sabah Mong Kok semtinde, üç kişi yerel saatle sabah 05.00'te bir süpermarkete mal indiren kamyon sürücüsünü bıçakla tehdit etti. Elinde iki bıçak bulunan bir kişi sürücüyü durdururken, diğer iki kişi 50 paket tuvalet kağıdını alarak kaçtı.

Soygunculardan ikisi daha sonra süpermarketin yakınlarındaki bir hostelde tuvalet kağıtlarıyla birlikte yakalandı.

Makarna ve pirinç de bulunamıyor

Hong Kong'da koronavirüs salgınını sonrası halk süpermarketlere akın etmişti.

Singapur ve Tayvan'da da tuvalet kağıdı sıkıntısının yaşandığı belirtiliyor. Sosyal medyada tuvalet kağıdı üretiminde kullanılan kağıt hamuruyla yüz maskesi yapıldığı söylentilerinin yayılmasından sonra talebin arttığı belirtiliyor.

Hong Kong'da süpermarketlerde makarna ve pirinç de zor bulunuyor. Uluslararası haber ajanslarının yayımladığı bazı fotoğraflarda Hong Kong'da bazı marketlerin tamamen boşaldığı görülüyor.

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