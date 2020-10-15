Koronavirüs öksürüğü ile kuru öksürük arasındaki fark nedir? Corona öksürüğü nasıl olur?

Bilindiği üzere koronavirüsün belirtilerinden bir tanesi öksürük olduğu için çok sayıda vatandaş öksürük yaşadığı anda kuru öksürük korona olabilir mi sorusunu kendine sormaya başlıyor. Özellikle kuru öksürük mevsim geçişlerinde ya da çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak gerçekleşebiliyor. Buna rağmen vatandaşlar hastalığa yakalanıp yakalanmadıklarından emin olmak adına corona virüs öksürüğü ile kuru öksürük arasındaki fark hakkında araştırma yapıyor. Konuyla ilgili olarak daha önce Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram’ın DHA’ya ve Medipol Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt’ın AA muhabirine yaptığı önemli açıklamalar bulunuyor. Peki, korona öksürüğü nasıl olur? Korona öksürüğü ile normal öksürük arasındaki farklar neler? İşte detaylar... KORONAVİRÜS ÖKSÜRÜĞÜ İLE KURU ÖKSÜRÜK ARASINDAKİ FARK Vakaların artış göstermesine ek olarak çok sayıda sebepten dolayı öksürük şikayeti yaşayan ve bunun Kovid-19 olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar corona öksürüğü nasıl olur sorusunun yanıtını merak ediyor. Prof. Dr. Hasan Bayram, koronanın mevsim geçişlerinde görülen nezle, basit soğuk algınlığı ve grip belirtileri ile başlangıçta benzerlik gösterdiğini belirtirken kuru öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik, burun akıntısı ve kırgınlık olabileceğini söylüyor. Basit bir gribin birkaç gün içerisinde gerilemesinin beklendiğini fakat şikayetlerin gerilemeyip de ateşin yükselmesi, kuru öksürükte artış ve birlikte nefes darlığı şikayetinin ortaya çıkması durumunda mutlaka hastaneye başvurmak gerektiğini belirtiyor.

Bütün bunların kronik rahatsızlığı olmayan ve normal zamanında sağlıklı olan bireyler için geçerli olduğunu söyleyen Bayram, özellikle bazı dönemlerde astım hastalarında ya da alerjik nezlesi olan kişilerde nefes darlığı, burun akıntısı ve hırıltılı öksürük gibi şikayetlerin olabileceğine değiniyor. Bunun mevsimsel bir alerji mi, soğuk algınlığı mı yoksa koronavirüs kaynaklı mı olduğunun ayırt edilmesinin güç olduğunu aktarıyor. Buna ek olarak kontrol altına alınamayan öksürük ve yüksek ateş ile karşılaşıldığı zaman hekime başvurulması gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda Koah ve astım hastalarında yüksek ateş olup da balgam da çıktığı zaman doktora başvurmanın önemine değiniyor. Çünkü korona olunmasa dahi bakteriyel rahatsızlık veya zatürre ihtimalini de değerlendirmek gerektiğini belirtiyor. KURU ÖKSÜRÜK KORONA BELİRTİSİ OLABİLİR Mİ? Vatandaşlar tarafından koronavirüs öksürüğü ile ilgili belirleyici detaylar da araştırılıyor. Corona öksürüğü ile kuru öksürüğün farkını merak eden vatandaşlar için Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt’ın da önemli değerlendirmeleri bulunuyor. Bayazıt, koronavirüsün diğer hastalıklarla arasındaki farkı ayırt etmenin bazen kolay bazen ise zor olduğunu ifade ediyor. Kovid’in her şeyi taklit edebildiğini söyleyen Bayazıt, ateş ve diğer belirtilerin diğer gribal enfeksiyonlarda da olduğunu vurguluyor. Bunun yanı sıra koku alamama ya da koku almada azalma, tat duygusunda kayıp olduğunda Kovid olma ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu belirtiyor.