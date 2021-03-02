Koronavirüs risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti! İşte bu iki ilin sırrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile dün akşam resmen Türkiye genelinde vaka sayılarına gören bölge bölge kontrollü normalleşme başladı. Pandemide vaka sayısı olarak düşük ve orta riskli olarak kabul edilen illerde kısıtlama esnetildi. Kısıtlamaların esnemesi ile birlikte akıllara pek çok soru gelirken bundan sonraki durum ile ilgili Prof. Dr. Bülent Ertuğrul CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken uyarılarda bulundu.

İşte Prof. Dr. Bülent Ertuğrul’un canlı yayında yaptığı o açıklamalar:

Güneydoğu Anadolu masmavi. Bu durum sizce normal mi?

Test yapmaya gitmemek gibi bir durum bu bölgelerde söz konusu değil. Çünkü bir oran hesaplıyoruz burada yani yüz binde kaç olduğunu. Kaç test yaparsanız yapın o görülen durumun yüz bin kişideki orantısı ile böyle bir karar alınıyor. Aslında oraya baktığınızda evet çok soğuk illerde orta riskli bölgeler var. Şu anda orada kış aylarının hakimiyeti var. İnsanlar isteseler de o sosyal ortamın içerisinde bulunamıyorlar. İnsan hareketliliğinin azaldığını da düşünürseniz aslında bunun olması normal gibi. Yüksek riskli bölgelere baktığımız zaman aslında orada dar alanda çok fazla insanın bir arada yaşamak zorunda olduğu ve insan hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerin kırmızıya doğru geçtiğini daha net görüyoruz. Burada ilginç olanı Konya gibi. O bölge niye kırmızı bunu ben de bilimsel olarak açıklayamam. Veya Burdur gibi. Şu anda çok da bilimsel veri oluşturabilecek bir ver yok aslında elimizde.