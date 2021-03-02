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Koronavirüs risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti! İşte bu iki ilin sırrı

02.03.2021 10:44 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti! İşte bu iki ilin sırrı

Yerinde karar dönemi ile ilgili Prof. Dr. Bülent Ertuğrul'dan canlı yayında dikkat çeken uyarılar geldi. Ertuğrul, illere göre risk değerlendirme haritasında dikkat çeken Uşak, Adıyaman gibi illerin durumu ile ilgili de konuştu. Doğu Anadolu bölgesinin düşük risk grubunda yer almasını insan hareketliliği ve iklim koşullarına bağlayan Prof. Dr. Ertuğrul önemli açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan da Uşak'ın aşılama hızının en yüksek illerden olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile dün akşam resmen Türkiye genelinde vaka sayılarına gören bölge bölge kontrollü normalleşme başladı. Pandemide vaka sayısı olarak düşük ve orta riskli olarak kabul edilen illerde kısıtlama esnetildi. Kısıtlamaların esnemesi ile birlikte akıllara pek çok soru gelirken bundan sonraki durum ile ilgili Prof. Dr. Bülent Ertuğrul CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken uyarılarda bulundu.

İşte Prof. Dr. Bülent Ertuğrul’un canlı yayında yaptığı o açıklamalar:

Güneydoğu Anadolu masmavi. Bu durum sizce normal mi?

Test yapmaya gitmemek gibi bir durum bu bölgelerde söz konusu değil. Çünkü bir oran hesaplıyoruz burada yani yüz binde kaç olduğunu. Kaç test yaparsanız yapın o görülen durumun yüz bin kişideki orantısı ile böyle bir karar alınıyor. Aslında oraya baktığınızda evet çok soğuk illerde orta riskli bölgeler var. Şu anda orada kış aylarının hakimiyeti var. İnsanlar isteseler de o sosyal ortamın içerisinde bulunamıyorlar. İnsan hareketliliğinin azaldığını da düşünürseniz aslında bunun olması normal gibi. Yüksek riskli bölgelere baktığımız zaman aslında orada dar alanda çok fazla insanın bir arada yaşamak zorunda olduğu ve insan hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerin kırmızıya doğru geçtiğini daha net görüyoruz. Burada ilginç olanı Konya gibi. O bölge niye kırmızı bunu ben de bilimsel olarak açıklayamam. Veya Burdur gibi. Şu anda çok da bilimsel veri oluşturabilecek bir ver yok aslında elimizde.

Adıyaman örneğini nasıl açıklayabiliriz. Buradaki giriş çıkışlar da aslında yasaklanmalı mı?

En belirsiz konu o aslında. Ne yapacağımız konusunda bilmiyoruz. Ama benim önerimi soruyorsanız o kırmızı bölgelerde aslında ciddi karantina önlemlerinin de alınması gerekiyor. İller arasındaki geçişin mutlaka sınırlandırılması hatta eğer il içerisindeyse olguların yoğun olarak görüldüğü ilçe belde köy gibi yerlerde de ciddi karantina önlemlerinin alınması gerekiyor. Giriş çıkışların kısıtlanması sınırlanması gerekiyor. Şu anda bizim en eksik noktamız bilmediğimiz o. Büyük ihtimalle içişleri bakanlığı buna yönelik bir talimat yayınlayacaktır. Trabzon’dan kalkan bir kişi nasılsa düşük risk var diyerek başka bir bölgeye gitmemeli gidecekse de ya HES kodu uygulamasıyla ya da başka bir kontrol mekanizması ile bunun yapılması gerekiyor. Çünkü bu pandemide başarılı olan Yeni Zelenda ve Çin bunu böyle başardılar. Yani Yeni Zelenda’da bir ilde tek bir olgunun görülmesi bile oranın tamamı ile karantina alınmasına yetti. Bizim de buna benzer bir yöntemi uygulamamız gerekiyor.

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Bu haritalar haftalık değerlendirilecek. Önlemler de ona göre alınacak bundan sonra.

Gece sosyalleşmeyi engellemek için yapıldı akşamki yasağın devamının bununla ilgili olduğunu düşünüyorum.

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UŞAK AŞILAMA HIZI EN YÜKSEK İLLERDEN

CNN Türk canlı yayınına katılan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan’da Uşak hakkında konuştu. İlhan Uşak’taki durumu şu sözlerle açıkladı:

Bütün işimiz sayılar bizim. Uşak’ta aşılama hızımız yüksek bu birincisi. Bir diğeri de 65 yaş ve üstü daha fazla ve daha fazla evde kalıyorlar. Ayrıca vatandaşların da kurallara daha dikkatli uyduğunu belirterek burada onları tebrik etmek gerekiyor. Afyon’dan Kütahya’dan Denizli’den vatandaşlarımız hafta sonu Uşak rahat diye oraya akın etmemeli ya da Uşak’taki vatandaşlarımız ben maskemi çıkartayım gibi bir hareket gerçekleştirmemeli.


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