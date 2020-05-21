Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı hastanede intihara kalkıştı

“Annem 10 yıl önce kalp rahatsızlığı nedeniyle bypass ameliyatı oldu. Bir ay önce ben üniversite hastanesi göğüs servisine götürdüm. Muayenesi ve tedavisi yapıldıktan sonra evimize gönderildik. Annemin evde bakımı için kan tahlili istendi. Bunun üzerine geçen pazartesi günü kan tahlili için eve gelen doktor bizi sodyum florürün düşük çıkması nedeniyle devlet hastanesine yönlendirdi. Pazartesi günü gece saatlerinde tahliller çıktıktan sonra hastaneye gittik. Koronavirüs şüphesi olduğu söylenerek akciğer filmi çektiler. 83 yaşındaki annemi pandemi odasına aldılar. Ben de otomatikman annemle kaldım. Dışarı çıkamıyorum derdimi anlatacak kimse bulamıyorum. Eşim ile birlikte 2 çocuğum evde kaldı. Evi de karantinaya aldılar. Annemin ilk testi negatif çıktı, ikinci testinin yapılması gerekiyormuş. Bu nedenden dolayı annemi bana vermediler. Odadan da çıkamadığım için kimseye derdimi anlatamadım. Çareyi çatıya çıkmakta buldum. Ben annemi eve götürmek istiyordum."

(DHA)

