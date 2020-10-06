Koronavirüse yakalanma riskine açık 26 hayvan türü, 'insanlara hastalık geçirebilir'

İngiltere'de University College London (UCL) tarafından yapılan bir araştırma, insanlarla temas halinde olan 26 hayvan türünün koronavirüse yakalanma riskine açık olduğuna işaret ediyor.

Uzmanlar, bunun hayvan türlerinin nesli için tehdit oluşturabileceği gibi, bu hayvanların bir "virüs rezervi"ne dönüşebileceği ve sonradan insanlara virüs geçirebileceğini söylüyor.

Koronavirüs salgınının yarasalar arasında başladığı ve daha sonra muhtemelen karıncayiyenlerden insanlara geçtiği düşünülüyor.

Salgının başlangıcında Hong Kong'da bir köpeğin "hafif koronavirüs belirtileri" göstermesi endişeye neden olmuş ancak sonradan uzmanlar, evcil hayvanların bir enfeksiyon kaynağı olabileceğine ilişkin kanıt bulunmadığını açıklamışlardı.

New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde bakıcısından hastalık kapan bir kaplanın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Ancak uzmanlar, hayvanların koronavirüs kapması konusunda "toplu bir histeri" yaşandığını söylemişlerdi.

'Virüs deposuna dönüşebilirler'

Bununla birlikte UCL'in araştırması insanlarla düzenli olarak temas halindebulunan hayvan türlerinin riske açık olduğunu gösteriyor.