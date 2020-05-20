Koronavirüsten vajina şeklindeki maskeler ile korunuyor! 'Her insan farklıdır, vulvalar da...'

42 yaşındaki Avustralyalı hemşire Lulu Geraghty, Covid-19 salgınının ortasında sıkışıp kalındığını, gülmenin unutulduğunu ve bu pandeminin ruh halimiz üzerinde kötü etkiler bıraktığını söyleyerek işin içine biraz eğlence katmak istediğini ifade etti.

Lulu eğlenmenin yolunu ise vajina şeklinde maske tasarlamakta buldu. Geraghty yaptığı maskenin moda veya görünüm için daha uygun olduğunu tıbbi standartları karşılamadığının altını .

çiziyor.

'HER İNSAN FARKLIDIR, VULVALAR DA FARKLIDIR'

Lulu maskelerinin ses getirmesinin ardından verdiği röportajda maskelerin amacını şöyle anlatıyor: 'Bu ruh halini biraz aydınlatmak için. Corona virüsünün ciddiyetini en aza indirmek istemiyorum sadece biraz eğlenmek istiyorum. Ve buna ek olarak kadınlar, vulva şekillerinin farklı renk ve boyutta olduğunu bilmeliler. Çünkü kadınlar genellikle mükemmel cinsel organ şeklinin peşindeler ve bunun için bir dizi estetik ameliyat yaptırıyorlar. Ne yazık ki, ideal bir vulva şekli fikri çok gerçekçi değil. Bu yüzden maskelerimi farklı boyutta, farklı şekilde yapmaya özen gösteriyorum. Çünkü her insan farklıdır, vulvalar da farklıdır. Kadınların bunu görmelerini istiyorum. Vücut pozitifliği,iç güzelliği anlama ve kendinizi ifade edebilme açısından çok yol kat ettiğimizi düşündüm. Ancak hala çok baskı olduğunu hissediyorum.'

Lulu tasarımlarını instagram hesabında, maskelerin yapımını ise YouTube kanalında binlerce takipçisiyle paylaşıyor.

