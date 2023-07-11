Koronavirüsü bilen kahin Simpsonslar’ı böyle yorumladı! “Gelecek tahminleri tamamen tesadüf”

Televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olmayı başaran Simpsonlar’ın dünyayı etkileyen gizemli olayları önceden bilmesi tüm dünyanın ilgisini çekmişti. Simpsons kehanetleri gizemini korurken çoğu kişi yazarların zaman yolcusu olabileceğini öne sürmüştü. “Yaşayan Nostradamus” lakaplı Brezilyalı kahin Athos Salome, Simpsonlar’ın sırrını çözümlediğini söyleyerek ilginç açıklamalarda bulundu.

“TAMAMEN TESADÜF”

36 yaşındaki Brezilyalı kahin Athos Salome, koronavirüs, Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması ve Kraliçe’nin ölümü de dahil olmak üzere pek çok olayı öngörmüştü. Brezilyalı kahin Simpsonlar yazarlarının kendisi gibi mistik olduklarına ikna olmayarak, “Gelecek tahminleri tamamen tesadüf. Simpsonlar'ın uzun bir geçmişi ve birçok bölümü var, bu da hikayelerinin gelecekte gerçek dünya olaylarıyla örtüşme olasılığını artırıyor. Dizi sık sık popüler kültürü ve güncel olayları hicvediyor ve tahmin duygusuna daha fazla katkıda bulunuyor” yorumunu yaptı.