Koronavirüsü yenen Prof. Dr. İsmail Kayar "immün plazma" bağışçısı oldu

Prof. Dr. Kayar, bir süre önce solunum sıkıntısı nedeniyle rahatsızlandı. Kayar, rahatsızlığının artmasıyla daha önce görev yaptığı Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Kayar'ın hastanede yapılan kontrollerinde koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Kayar, daha sonra sağlığına kavuşarak gerekli tedbirlerin ardından taburcu edildi.

Kayar, Kovid-19 salgınıyla mücadelede, iyileşmiş hastalardan alınan immün plazma ile kritik durumdaki hastaların tedavisine katkıda bulunabileceğini düşünerek, ERÜ Tıp Fakültesi Kan Merkezinde "immün plazma" bağışladı.

Kayar, bağışın ardından tedavi sürecinde yanında bulunan doktorlara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Koronavirüs salgınının kısa bir süre içerisinde sona ermesini temenni ediyorum. Koronavirüsü şükür yendim ve sağlıkla üstesinden geldim. Bunun kan bağışı için de bir fırsat olduğunu ve bu hastalığı yenerek şifa bulan insanlar için bir vazife olduğunu belirtmek isterim. Katkıda bulunmak bakımından çok yararlı olacağını düşündüm ve kan bağışında bulundum. Usulünce ne kadar vermem gerekiyorsa o kadar da kan vermeye devam edeceğim. İyileşen ve şifa bulan tüm hastalara kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Çok nezih ve steril bir ortamda kan alıyorlar. Bunu yaygınlaştırmak lazım. Bunun hastalığı atlatanlar için bir vazife olduğunu düşünüyorum."