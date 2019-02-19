Koruma altındaki kelaynaklar doğaya bırakıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında bulunan 261 kuş, üremeleri için doğaya bırakıldı.

Dünyada popülasyonları Fas ve Türkiye'de, küçük bir grubu da Suriye'de bulunan kelaynaklar, 1977'den bu yana ilçede Fırat Nehri kenarındaki, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor.

Kelaynaklar, şubat-mart aylarında, üremeleri ve doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için kafesten çıkarılarak doğaya bırakılıyor. Yılda bir kez yumurtlayan kelaynaklar, 1 ila 3 arasında yumurta için kuluçkaya yatıyor. Kelaynakların kuluçka süresi ise 4 hafta sürüyor.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kelaynaklar, özel menüyle besleniyor. Göçüne izin verilmeyen bu kuşlar, yaz sonunda tekrar kafese alınıyor.

Bu kapsamda, istasyonda düzenlenen törenle, 261 kelaynak, üremeleri için yeniden doğaya bırakıldı.

Vali Yardımcısı Selami Işık, burada yaptığı konuşmada, doğada ender rastlanan bir türe Şanlıurfa'nın ev sahipliği yapmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.