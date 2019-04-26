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Kosova'da "Müzikle Kardeşliğimiz" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 22:54 | Son Güncelleme

Kosova'da "Müzikle Kardeşliğimiz" konseri

PRİŞTİNE (AA) - Kosova'nın başkenti Priştine'de, Ataşehir Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi ile Kosova'dan Priştine "Prenk Jakova" Müzik Lisesi tarafından "Müzikle Kardeşliğimiz" konseri düzenlendi.

Priştine Yunus Emre Enstitüsü (YEE) destekleriyle başkentteki "Kırmızı Salon"da düzenlenen konsere Priştineliler ilgi gösterdi.

Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Osman Bozali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise olarak Kosova’daki Priştine Prenk Jakova Müzik Lisesi ile protokol imzaladıklarını söyledi.

Yunus Emre Enstitüsü ve Prenk Jakova Lisesi ile 4 aydır karşılıklı çalışmalar yürüttüklerini aktaran Bozali, bu çalışmalar kapsamında kültür, öğrenci ve müzik alışverişi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi olarak birçok ülkede konser verdiklerini belirten Bozali, "Kosova’da bu ilk konserimiz. Daha sonraki dönemlerde de devam edecek. Biz bu konsere karar verdiğimizde Kosova’da büyük bir heyecan olduğunu gördük ve öğrenciler büyük bir heyecanla çalışmaya başladılar." dedi.

Priştine YEE Müdürü Mehmet Ülker de iki sanat okulunun iş birliğinin bu özel çalışmasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

Türk müziği ile klasik müziğin harmanlandığı eserlerin seslendirildiği konseri "müthiş" olarak niteleyen Ülker, "60 civarında sanatçı sahnedeydi. Üç ayrı orkestra şefi yönetti, ikisi Türkiye’den biri Kosova’dan. Kosova ile Türkiye arasındaki kardeşliğe çok önemli katkı sunduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Konserde, Kosova ve Türkiye'den öğrenciler, Edon Ramadani, Murat Sığırcı ve Ertem Akkuş'un orkestra şefliğinde, çalınan "Fidayda" , "Unë Biri Yt Kosovë" (Kosova ben senin evladın), "Shpirti i Traditës" (Geleneğin Ruhu), "Mandira" ve "Hey Anadolu" Priştinelilerin ilgisini çeken eserler oldu.

Konserin sonunda, orkestra şefleri ve okulların yöneticilerine plaket takdim edildi.

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