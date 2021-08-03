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Kötü etkileri saymakla bitmiyor! Eğer makyajı çıkarmadan uyuyorsanız derhal...

03.08.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her kadın bakımlı görünmek ister. Bakımlı görünmenin ilk şartı ise cilt ve yüzdeki kusurları örten makyaj hileleri. Makyaj hem cildi daha canlı ve parlak gösterir, hem de ufak tefek leke ve bozuklukları kapatarak kusursuz bir cilt görünümü sağlar. Ancak makyajın faydaları kadar zararları da var.

Kötü etkileri saymakla bitmiyor! Eğer makyajı çıkarmadan uyuyorsanız derhal...

Kusursuz makyaj, cilt üzerine sürülecek kremler ve kapatıcılardan geçer. Her ne kadar artık doğal ürünlere öncelik verilse de yine de cilde sürülen kapatıcı ve benzeri ürünlerin gözenekleri kapattığı unutulmamalı. Bu sebeple gün içerisinde yapılan makyajın gece uyumadan önce mutlaka temizlenmesi gerekir. Peki, makyajı temizlemeden uyumanın zararları nelerdir?

CİLDİ KURUTUR

Cilt yüzeyine sürülen ürünler, gözenekleri kapatarak cildin nefes almasını engellediğinden cildi kurutur ve pul pul dökülmesine sebep olur.

CİLDİN DENGESİNİ BOZARAK AKNELERE SEBEP OLUR

Makyaj ürünleri sebebiyle tıkanan gözenekler, sivilce ve siyah nokta oluşuma sebep olur. Cildin nem dengesi bozulur ve cilt yağlanabilir ya da kuruyabilir.

YENİLENMEYİ ENGELLER

Uyku esnasında cildiniz ve hatta tüm vücudunuz kendini yeniler. Cildinize sürdüğünüz her türlü makyaj malzemesi gözenekleri tıkayarak cildinizin nefes almasını engeller. Nefes almayan cilt yenilenemez ve bir süre sonra kendini yenilemeyen cilt deforme olmuş görünür.

ERKEN YAŞLANMAYA SEBEP OLUR

Gece boyunca tıkalı kalan gözenekler sebebiyle nefes alamayan cilt, bir süre sonra elastikiyetini kaybeder. Böylece ciltte sarkmalar ve çizgiler oluşmaya başlar. Bu da olduğunuzdan daha yaşlı görünmenize sebep olur.

KİRPİKLERE ZARAR VERİR

Kirpik diplerinin maskara ile dolu olması var olan kirpikleri kırarak yeni kirpiklerin çıkmasını engeller. Bu durum enfeksiyon kapmaya kadar ağır sonuçlara yol açabilir.

DUDAKLARI ÇATLATIR

Rujun dudakları nemlendirdiği ve koruduğu düşünülür ancak bu bilgi tamamen yanlış. Uzun süre dudakta kalan ruj, dudağın nemini kaybederek çatlamasına sebep olur ve çirkin bir görüntü oluşturur.

CİLDİ AĞIRLAŞTIRIR

Gözenekleri kapanan cilt, nefes alamadığı için bir süre sonra ağırlaşır ve yorgun hissettirir. Makyajla uyuduğunuz gecenin sabahında cildinizi nefessiz ve yağlı hissedersiniz. Bu problemlerle baş etmek için gün içerisinde yaptığınız makyajı mutlaka temizlemelisiniz. Bu işlem için Hindistan cevizi yağı gibi doğal ürünleri tercih ederseniz cildinizi temizlemenin yanı sıra nemlendirmiş olursunuz.

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