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  4. Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi! 13 ton çöp çıktı

Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi! 13 ton çöp çıktı

İLGİNÇ HABERLER  | 29.04.2020 17:56 | Son Güncelleme

Düzce'de vatandaşların kötü koku üzerine ihbarda bulunduğu bir evden 13 ton çöp çıktı.

Düzce'nin Ağa Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, bir evin içinden ve çevresinden kötü kokular yayılması üzerine valiliğe şikayette bulundu. Şikayetin ardından Düzce Belediyesi, evin sahibi ile irtibata geçerek çöp evin temizlenmesi hususunda karar aldı. Bunun üzerine Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri eve yönlendirildi. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde gerçekleştirilen çalışmada, ekipler tarafından halk sağlığını tehlikeye atan ve vatandaşlara rahatsızlık veren evde yoğun bir temizlik çalışması yaptı. Ekipler evin içindeki ve dışındaki çöpleri boşalttı.

13 TON ÇÖP ÇIKTI

Yaklaşık 13 ton çöp çıkan evde korona virüse karşı dezenfeksiyon işlemi de gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri, korona virüs salgını nedeniyle tedbirlerini aldıklarını ancak mahallede bir evin çöp ev olması ve mikrop yayması korkusu ile valiliğe şikayette bulunduklarını söylediler. Evin temizlenmesiyle rahat bir nefes aldıklarını belirten mahalle sakinleri, “Mahallemizde çöp ev olduğunu biliyorduk. Son çıkan ve dünyayı etkisi altına alan maalesef ki ülkemizde de görülen korona virüs nedeniyle evin temizlenmesi şart olmuştu. Mahalleli olarak gerekli şikayet üzerine belediye ekiplerince temizlik yapıldı” dediler.

(İHA)

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