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Kötü koku ihbarına gitmişlerdi... Evden ceset çıktı!

06.08.2022 02:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara dehşet veren bir olay yaşandı. Beypazarı ilçesinde, bir evden kötü koku ihbarı alan polis ekipleri cesetle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede 3 günlük olduğu tahmin edilen ceset ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kötü koku ihbarına gitmişlerdi... Evden ceset çıktı!

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, komşuların kötü koku ihbarı üzerine bir eve giren polis, Şenol Karaaslan'ın (44) cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Beypazarı ilçesi Oğuzkent Mahallesi Akyazı Sokak'ta meydana geldi. Giriş kattan gelen kötü kokudan rahatsız olan apartman sakinleri dairenin kapısını çaldı ancak açan olmadı. Durumdan şüphelenen komşular, polise ihbarda bulundu.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Şenol Karaaslan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede 3 günlük olduğu tahmin edilen ceset, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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