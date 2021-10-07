Çamaşırlarınız artık tertemiz kokacak! Çamaşır makinesi kokusundan kurtulmak için yapmanız gerekenler

Çamaşır makinelerinden gelen pis koku, makinenin içindeki çamaşırlara da sinebilir. Temizlenmesini ve mis kokular yaymasını istediğiniz kıyafetlerinizin kokusu sizi rahatsız etmeye başlayabilir. Neyse ki bu sorunun çözümü oldukça kolay! Çamaşır makinenizin eskisi gibi temiz kokmasını istiyorsanız, sizin için araştırdığımız noktalara dikkat etmelisiniz.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN İÇİNİ TEMİZLEYİN!

Çamaşır makinenizden gelen kokunun kaynağı makinenin içerisinde biriken kirler ve kalıntılar olabilir. Özellikle deterjan artıkları çamaşır makinesinin içerisinde birikerek zamanla kötü bir koku yaymaya başlar. Aynı zamanda kıyafetlerden kalan tozlar ve kirler de makinenin içerisinde koku oluşturur. Makinenin içerisinde herhangi bir kalıntı kalmadığına dikkat edin.

Çamaşır makinenizin lastik kısmına deterjan sürerek temizliğinize başlayabilirsiniz. Lastik kısmına sürülen deterjanı yaklaşık 10 dakika bekleterek durulayabilirsiniz.

Kıyafetlerinizi makineye atmadan önce bir defa çamaşır makinenizi boş olarak çalıştırın. Dikkat etmeniz gereken nokta, makinenizi en sıcak ayarda çalıştırmanız gerektiği. Böylelikle makinenin içerisindeki kokudan uzaklaşmanız da kolaylaşmış olur.

Sirke kullanarak da çamaşır makinenizi boş bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

Çamaşır makinesi temizleme ürünlerini kullanarak da makinenizi temizlemeniz mümkün.

DETERJAN BÖLMESİNİ VE FİLTREYİ TEMİZLEMEYİ UNUTMAYIN!