Çamaşırlarınız artık tertemiz kokacak! Çamaşır makinesi kokusundan kurtulmak için yapmanız gerekenler

Çamaşır makinelerinden gelen pis koku, makinenin içindeki çamaşırlara da sinebilir. Temizlenmesini ve mis kokular yaymasını istediğiniz kıyafetlerinizin kokusu sizi rahatsız etmeye başlayabilir. Neyse ki bu sorunun çözümü oldukça kolay! Çamaşır makinenizin eskisi gibi temiz kokmasını istiyorsanız, sizin için araştırdığımız noktalara dikkat etmelisiniz.
Çamaşır makinenizden gelen kokunun kaynağı makinenin içerisinde biriken kirler ve kalıntılar olabilir. Özellikle deterjan artıkları çamaşır makinesinin içerisinde birikerek zamanla kötü bir koku yaymaya başlar. Aynı zamanda kıyafetlerden kalan tozlar ve kirler de makinenin içerisinde koku oluşturur. Makinenin içerisinde herhangi bir kalıntı kalmadığına dikkat edin.
Çamaşır makinenizin lastik kısmına deterjan sürerek temizliğinize başlayabilirsiniz. Lastik kısmına sürülen deterjanı yaklaşık 10 dakika bekleterek durulayabilirsiniz.
Kıyafetlerinizi makineye atmadan önce bir defa çamaşır makinenizi boş olarak çalıştırın. Dikkat etmeniz gereken nokta, makinenizi en sıcak ayarda çalıştırmanız gerektiği. Böylelikle makinenin içerisindeki kokudan uzaklaşmanız da kolaylaşmış olur.
Sirke kullanarak da çamaşır makinenizi boş bir şekilde çalıştırabilirsiniz.
Çamaşır makinenizin deterjan haznesine koyduğunuz deterjan ve yumuşatıcılar zamanla birikebilir ve makineyi kokutmaya başlar. Deterjan bölmesini düzenli olarak temizlediğiniz takdirde pis kokuların önüne geçebilirsiniz. Deterjan haznesini yıkayarak dakikalar içerisinde temizleyebilirsiniz. Ayrıca sıcak su kullanarak ıslattığınız bir bez yardımıyla deterjan haznesindeki kalıntıları temizleyebilirsiniz.
Makinelerde bulunan filtre zamanla pis kokuların yayılmasına neden olabilir. Filtreyi çıkarıp deterjanlı ve sıcak su kullanarak temizlemek ise oldukça kolay.
Bu işlemi gerçekleştirirken dikkat etmeniz gereken nokta filtrenin altına bir kova ya da kap koymak. Bu sayede filtreyi çıkardığınız zaman akması olası olan su etrafa yayılmaz.