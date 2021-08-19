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Kourtney Kardashian ve Travis Barker’dan aşk dolu paylaşımı

19.08.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutluluklarını her fırsatta dile getiren ve Instagram’dan yaptıkları fotoğraflarla gözler önüne seren Kourtney Kardashian ile Travis Barker çifti Meksika’da aşk tatili yapıyor. İkiliden her zamanki gibi romantik bir paylaşım geldi.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker’dan aşk dolu paylaşımı

Son yılların en gözde çiftlerinden olan müzisyen Travis Barker ile televizyon yıldızı Kourtney Kardashian’ın ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Tatil için Meksika’yı tercih eden çift, her zamanki gibi Instagram hesaplarından tatillerinden en özel anları paylaşmaya devam ediyor.

Meksika tatilinde olan Kourtney Kardashian ipli bikinisiyle şov yaptıMeksika tatilinde olan Kourtney Kardashian ipli bikinisiyle şov yaptı

41 yaşındaki Kourtney Kardashian için uçak fobisini yenerek Meksika’ya gelen Travis Barker, yaptığı bir paylaşımla sevgilisine teşekkür etmişti. Ünlü çift daha sonra her zamanki gibi kucak kucağa verdikleri bir pozla takipçilerinin karşısına çıktı.

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Günün ilerleyen saatlerinde Travis Barker, sevgilisi Kourtney Kardashian ile sahilde ata binerken çekilmiş kısa bir videosunu Instagram hesabından paylaştı.

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İkiliye yakın kaynakların verdiği bilgilere göre, çiftin ilişkisi evlilik yolunda ilerliyor.

Çift Meksika tatiline Kourtney Kardashian’ın annesi Kris Jenner ve annesinin erkek arkadaşı Corey Gamble ile birlikte gitti.

Dörtlünün Kourtney Kardashian’ın kız kardeşi Kylie Jenner'ın özel beyaz jetinde seyahat ettiği iddia edildi.

Travis Barker Kourtney Kardashian için uçağa bindiTravis Barker Kourtney Kardashian için uçağa bindi


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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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