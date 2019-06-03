HABER

Köyde ev hanımı yaylada berivan

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 12:45 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde berivanlar, günlük ev işlerinin yanı sıra at sırtında ya da yaya olarak çıktıkları yaylalarda hayvanlarını sağarak aile bütçesine katkı sağlıyor - Berivan Zeynep Şen: "Günlük ev işlerinin yanında hayvanlarımızı sağıyoruz, peynirimizi, yoğurdumuzu yapıyoruz"

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde berivanlar, yaylalarda hayvanların sütünü sağarak aile bütçesine katkı sunuyor.

"Berivan" (süt sağan kadın) olarak adlandırılan kadınlar, yüksek kesimlerde otlatılan koyunları sağmak için her gün yoğun bir çalışma yürütüyor.

İlçeye yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Günyazı köyünde sabah saatlerinde yaya olarak yaylaların yolunu tutan berivanlar, 2 saatlik yolculuğun ardından koyunların bulunduğu bölgeye ulaşıyor.

Burada hazırlıklarını tamamlayan kadınlar, tel örgülerle oluşturulan alanda yüzlerce koyun ve keçiyi sağıyor.

Sütlerin doldurulduğu bidonları yoğun çabayla köye taşıyan berivanlar, sütten yaptıkları peynir, yoğurt, tereyağı ve kaymağı satarak kazanç sağlıyor.

Berivan Zeynep Şen, AA muhabirine, sabah saatlerinde yürüyerek hayvanlarının bulunduğu alana geldiklerini anlatarak, "Günlük ev işlerinin yanında hayvanlarımızı sağıyoruz, peynirimizi, yoğurdumuzu yapıyoruz. Ramazan ayı olduğu için çok zorlanıyoruz. Bazen iftara kadar buradayız." dedi.

Mediha Keskin de yaylada 3 saat koyun sağdıklarını belirterek, "Zor bir iş ama geçimimiz için mecburuz. İftara eve yetişmek için yoğun çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
Şehit ailelerinin hüzünlü bayram arifesiŞehit ailelerinin hüzünlü bayram arifesi
Şehitlikler ziyaret edildiŞehitlikler ziyaret edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Berivan çalışma Hakkari süt Şemdinli

En Çok Okunan Haberler

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

Bayram namazı Afyonkarahisar 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Afyonkarahisar 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Adıyaman 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Adıyaman 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Adana 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Adana 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Emniyet şeridinde korkunç kaza! Diri diri yandı

Emniyet şeridinde korkunç kaza! Diri diri yandı

Dünyanın ikinci büyüğü Türkiye'de! Ulubey Kanyonu doğa tutkunlarını bekliyor

Dünyanın ikinci büyüğü Türkiye'de!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.