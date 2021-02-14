HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Köyde mahsur kalan yaşlı çifti ekipler kurtardı

Köyde mahsur kalan yaşlı çifti ekipler kurtardı

14.02.2021 18:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Köyde mahsur kalan yaşlı çifti ekipler kurtardı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Bayırköy’de mahsur kalan yaşlı çift, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle sobalarını yakamayan ve yemek hazırlayamayan yaşlı çift, bir daha meteorolojinin uyarılarını dinleyeceklerini söyledi.

İlçe genelinde tipi şeklindeki yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken Bayırköy'de mahsur kalan Kadir Yaldızlı (85) ile eşi Fatma Yaldızlı 'yı (83) Gelibolu Belediyesi ekipleri kurtardı. Hafta sonunu köylerindeki evlerinde geçirmek için geçen Cuma günü Bayırköy'e gelen yaşlı çift, dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Köy evinde ısınmak için sobalarını yakamayan ve yemeklerini hazırlayamayan yaşlı çift, yol da kardan kapanınca köyde zor durumda kaldı. Bunun üzerine Gelibolu merkezde yaşayan çocuklarından yardım istediler. Ancak çocukları da kardan kapanan köy yoluna ulaşamadı. Son olarak aile, Gelibolu Belediyesi ekiplerine durumu bildirdi. Belediye ekipleri, iş makinesiyle yolu açarak gittikleri köyde, mahsur kalan yaşlı çifti alıp, ilçe merkezine getirdi. Hastanade yapılan sağlık kontrolünün ardından Yaldızlı çifti, evlerine teslim edildi.

'METEOROLOJİ'NİN UYARILARINI DİNLEYECEĞİM"

Kadir Yaldızlı, uyarılara aldırmadığını belirterek, "Keşke dinleseydim. Çocuklarım kar yağacağını ve köyde mahsur kalacağımızı söyledi. Ancak ben inanmadım. Bizi, perişan olmaktan kurtaran belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz. Artık meteorolojinin uyarılarını dinleyeceğim" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede öğrendi! Koronaya yakalandı, hayatı kurtuldu Hastanede öğrendi! Koronaya yakalandı, hayatı kurtuldu
Antalya’da komşu iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndüAntalya’da komşu iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
20 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 20?20 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 20?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

İlginç anlar: Bakın neden yasak vakti dışarı çıkmış

İlginç anlar: Bakın neden yasak vakti dışarı çıkmış

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Diğer Haberler

İstanbul'da yürek ısıtan görüntüler! Kar-kış demedi yüzlerce martıyı besledi

Caddebostan'da yürek ısıtan görüntüler: Yüzlerce martıyı besledi

Kartopu savaşı koronavirüsü unutturdu!

Kartopu savaşı koronavirüsü unutturdu!

Kar banyosu yapıp eşine 14 Şubat sürprizi hazırladı

Kar banyosu yapıp eşine 14 Şubat sürprizi hazırladı

Antalya’da komşu iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Antalya’da komşu iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Sevgililer Günü'nde romantik anlar! Önünde eğildiğini görünce...

Sevgililer Günü'nde romantik anlar! Önünde eğildiğini görünce...

Korkunç anlar: Karda kaydı, ağaca çarpıp takla attı

Korkunç anlar: Karda kaydı, ağaca çarpıp takla attı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.