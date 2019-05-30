Köyden taşımalı eğitimle ilçe merkezine okula gelen bilim kaşifleri robot fuarı açtı
Köyden taşımalı eğitimle ilçe merkezine okula gelen bilim kaşifleri robot fuarı açtı
Köyden taşımalı eğitimle ilçe merkezine okula gelen bilim kaşifleri robot fuarı açtı
Köyden taşımalı eğitimle ilçe merkezine okula gelen bilim kaşifleri robot fuarı açtı
Köyden taşımalı eğitimle ilçe merkezine okula gelen bilim kaşifleri robot fuarı açtı
Köyden taşımalı eğitimle ilçe merkezine okula gelen bilim kaşifleri robot fuarı açtı
Köyden taşımalı eğitimle ilçe merkezine okula gelen bilim kaşifleri robot fuarı açtı
Köyden taşımalı eğitimle ilçe merkezine okula gelen bilim kaşifleri robot fuarı açtı
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