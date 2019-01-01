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Köye dağdan kepçe ile kar getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 17:05 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesine bağlı Narince köyüne 8 yıldır kar yağmayınca köyde yaşayan kepçe operatörü dağdan kepçe ile kar getirdi. Köylüler kar özlemi yaşadıklarını belirtti.  2011 yılından bu yana kar yağmayan Narince köyünde yaşayanlar, köyde yaşayan ve kepçe operatörü olan Arif Günel'den kar getirmesini rica etti.

Köye dağdan kepçe ile kar getirdi

KAHTA(Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesine bağlı Narince köyüne 8 yıldır kar yağmayınca köyde yaşayan kepçe operatörü dağdan kepçe ile kar getirdi. Köylüler kar özlemi yaşadıklarını belirtti.
2011 yılından bu yana kar yağmayan Narince köyünde yaşayanlar, köyde yaşayan ve kepçe operatörü olan Arif Günel'den kar getirmesini rica etti. Köylülerin isteğini geri çevirmeyen Arif Günel yakın bölgede kar yağan dağlık alana çıkarak kepçesine doldurduğu karı köye getirdi. Köy meydanına gelen kar dolu kepçeyi gören köylüler, karları poşetlere doldurarak evlerine götürdü. 8 yıldır kar yağmadığı için özlem çektiklerini ve eve götürdükleri söyleyen köylüler karın bir kısmını yediklerini ifade etti.

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Köye dağdan kepçe ile kar getirdiKöye dağdan kepçe ile kar getirdiKöye dağdan kepçe ile kar getirdiKöye dağdan kepçe ile kar getirdi

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