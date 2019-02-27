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Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 01:47 | Son Güncelleme

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, tarafları ayırmak isteyen bir kişi hayatını kaybetti.

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu!

Olay akşam saatlerinde Çakır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazi anlaşmazlığı sebebiyle iki aile arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda, tarafları ayırmaya çalışan Lokman Aydoğan, ağır yaralandı. Aydoğan kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bir kişinin de yaralandığı kavga sonrası jandarma ekipleri köye giriş çıkışları kapattı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
mardin Kızıltepe Silahlı kavga

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