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Köylülerin azmi santrali yendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 09:57 | Son Güncelleme

Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız Köyü’nde 400 gündür hukuk mücadelesi veren vatandaşlar, çevreye zarar vereceği öne sürülen biyokütle enerji santraline mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmesini şenlikle kutladıKaraağız köyü halkı; ormanlara, ağaçlara, suya ve yetiştirdikleri geçim kaynakları olan bazı ürünlere zarar vereceği gerekçesiyle 26 Mayıs 2018 günü köylerine biyokütle enerji santrali yapılmaması için eylem başlattı.

Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız Köyü’nde 400 gündür hukuk mücadelesi veren vatandaşlar, çevreye zarar vereceği öne sürülen biyokütle enerji santraline mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmesini şenlikle kutladı
Karaağız köyü halkı; ormanlara, ağaçlara, suya ve yetiştirdikleri geçim kaynakları olan bazı ürünlere zarar vereceği gerekçesiyle 26 Mayıs 2018 günü köylerine biyokütle enerji santrali yapılmaması için eylem başlattı. Biyokütle enerji santrali yapılması planlanan bölgenin yakınına çadır kurarak dönüşümlü nöbetler tutan köylüler, yol boyu pankartlar astı. Evlerine yaklaşık 600 metre uzaklıkta bulunan biyokütle enerji santralini yaptırmamak için 400 gündür eylemlerini sürdüren köylüler, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı vermesiyle büyük sevinç yaşadı.
Bursa 2. İdare Mahkemesi biyokütle enerji santralinin işletilmesi nedeniyle çevreye verebileceği muhtemel zararlar bakımından karar vererek, yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Mahkeme kararının tebliğ edilmesinin ardından köylüler 400 günlük direnişlerinin zaferle sonuçlanmasını davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı. Mahkemenin verdiği kararla çok mutlu olduklarını belirten Muhtar Arif Yılmaz, "Köyümüzde biyokütle enerji santralini doğamızı, havamızı ve suyumuzu bozacağından dolayı istemiyorduk. Mahkeme lehimizde karar verdiği için mutluyuz. Son bir mahkememiz daha var, direnişimiz hala devam ediyor ve son mahkeme kararına kadar devam edecek" dedi.
Karaağızlılar adına konuşan Dernek Başkanı Hayri Sönmez, "400 gündür burada çocuğundan yaşlısına nöbet tutuyoruz. Hiçbir zaman devletimize karşı gelmedik, biz sadece bu santralin köyümüze kurulmasını istemiyoruz. Mahkemeden de iptal kararı geldi. Bu saatten sonra biz köyümüzden derhal yatırımcıların gitmesini istiyoruz. Daha önce de dile getirdiğimiz gibi, yöneticileri ve devleti bilimsel gerçekleri görmeye, başkalarının kazançları için bizlere zarar vermemeye, bizleri ata toprağımızdan göç ettirmemeye çağırıyoruz" diye konuştu.
Köylüler hukuk mücadelesinde kendilerine olan katkılarından dolayı CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’a plaket takdim ettiler.

Köylülerin azmi santrali yendi

Köylülerin azmi santrali yendi

Köylülerin azmi santrali yendi

Köylülerin azmi santrali yendi

Köylülerin azmi santrali yendi

Köylülerin azmi santrali yendi

Köylülerin azmi santrali yendi

Köylülerin azmi santrali yendi

Köylülerin azmi santrali yendi

Köylülerin azmi santrali yendi

Köylülerin azmi santrali yendi

Köylülerin azmi santrali yendi

Köylülerin azmi santrali yendi

Köylülerin azmi santrali yendi

Köylülerin azmi santrali yendi
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