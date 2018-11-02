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Köylülerin ihbarı 1500 yıllık tarihi ortaya çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 10:58 | Son Güncelleme

Adıyaman'da köylülerin farkettiği, Fırat Nehri kıyısında bulunan bir mağarada Hristiyanların ayin yaptığı dini alan olduğu tahmin edilen yer bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda bulunan mağarada, Doğu Roma Dönemi'ne ait bin 500 yıllık Malta Haçı çizimi bulundu.

5 metre yüksekliğinde ve 12 metre uzunluğunda olan mağarada 2 adet ayak izi ve 1 adet sunum çukuru da bulundu. Hristiyanların ayin yaptığı alan olarak kullanıldığı düşünülen mağaraya Adıyaman'da ilk kez rastlandı.

Adıyaman'da ilk kez göründü

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Adıyaman'da yeni tespit edilen bir mağarada Doğu Roma Dönemi'ne ait bin 500 yıllık Malta Haçı'na rastlandı. Adıyaman'ın Gerger ilçesi Küllüce köyü sınırlarında Fırat Nehri kıyısında bulunan sarp kayalıklar üzerinde köylülerin ihbarı üzerine bulunan mağarada, Doğu Roma Dönemi'ne ait bin 500 yıllık Malta Haçı çizimi bulundu.
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Mağaranın giriş kısmında daire içerisinde 2 adet Malta Haçı bulunurken, ağ bezemesi içerisinde 1 adet haç bulunuyor. Kırmızı boyayla yapılan bu çizimlerin Adıyaman'da ilk kez görüldüğü belirtildi.
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Yine aynı mağara içerisinde 2 adet ayak izi ve 1 adet sunum çukuru bulundu. Mağaranın Hristiyanların ayin yaptığı dini bir alan olduğu sanılıyor.
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Mağarada incelemede bulunan Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, yaklaşık 1 ay önce köylülerin ihbarı sonucu mağarayı keşfettiklerini belirtti.
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Mağaranın 5 metre yüksekliğinde, 12 metre uzunluğunda olduğunu söyleyen Alkan, "Bu mağara kireç taşından yapılmış olup doğal bir mağaradır. Mağaranın Kuzey girişinde ise kırmızı boyama tekniği ile yapılmış olan daire içerisinde Malta Haçı ve ağ bezemesi içerisinde Malta Haçı bulunmaktadır.
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Bu Malta haçlarının Doğu Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülmektedir. Malta haçlarından yola çıkarak bu alanın Hristiyanların ayin yaptığı alan olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Hemen içerisinde sunum çukurları bulunmaktadır.
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Bu sunum çukurları da yine libasyon (sunum) yapılan çukurlar olduğunu tespit ettik" dedi.
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Vatandaşlar ise Adıyaman'da bir çok mağaranın yer aldığını ancak böyle çizimleri olan bir mağarayı ilk kez gördüklerini ifade ederek, buranın turizme kazandırılması gerektiğini dile getirdi.
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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Doğu Roma Dönemi Malta Haçı çizimi

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