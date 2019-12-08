HABER

Köylülerin kömür tozu isyanı: "Nefes alamıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 11:31 | Son Güncelleme

Artvin’in Borçka ilçesi Demirciler ve Kale köyünde faaliyet gösteren kömür deposu köy halkını isyan ettirdi.

Artvin’in Borçka ilçesi Demirciler ve Kale köyünde faaliyet gösteren kömür deposu köy halkını isyan ettirdi. Kömür deposundan geldiği iddia edilen toz nedeniyle köy halkı evlerinin pencere ve kapıları açamaz hale geldiklerini belirterek, "Nefes alamıyoruz" dedi.
İlçenin en kalabalık iki köyü, köylerine yakın alanda faaliyet yürüten kömür deposundan şikayetçi. Kömür tozundan rahatsız olduklarını için yetkililere başvurduklarını ancak bir çözüm alınmadığını belirten köylülerden Ramazan Çakmak, Demirciler ve Kale köylerinde bronşit ve astım hastası çocukların sayısının arttığını belirterek, "Burada bir çevre katliamı var. Bahçelerimizden mahsul alamaz olduk. Biz sesimizi duyurmak istiyoruz. İnsanlar artık dayanamaz bir hale geldi. Artık yetkililerin duruma bir el atmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Köy sakinlerinden Ziya Çakmak ise, “Sürekli evimiz toz oluyor. Günlük temizlik yapmak zorunda kalıyoruz. Pencereleri açamıyoruz, açtığımız zaman daha da kötü oluyor. Her yer kömür, artık bıktık. Evimizin içi, parkelerin üzeri, kapıların önü, sürekli kömür tozu oluyor. Her gün yıkıyoruz, siliyoruz; ertesi gün yine kömürle kirleniyor. Küçük çocuklarımız var, onlar sabah kalktıkları zaman kömür tozu yüzünden öksürüyorlar, boğuluyorlar. Cam, pencere açamıyoruz. Açmadığımız halde evin içine giriyor. Biz yetkililerin bu duruma bir çözüm bulmasını istiyoruz. Alanın üstünü örtülsün. Alanın bir yetkili gelirken değil her gün sulanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

PARTNERBeyaz: Çok yakında bomba bir şey gelecek!Beyaz: Çok yakında bomba bir şey gelecek!
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 97’nci günündeHDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 97’nci gününde
Diyarbakır'da Demirören medyaya 2 ödülDiyarbakır'da Demirören medyaya 2 ödül
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'da grip salgını! 81 kişi hayatını kaybetti

İran'da grip salgını! 81 kişi hayatını kaybetti

Dünyaya böyle duyurdular: Yakın gelecekte...

Dünyaya böyle duyurdular: Yakın gelecekte...

2 kadına birden... Mesajları ifşa oldu!

2 kadına birden... Mesajları ifşa oldu!

Fatih Terim isyan etti!

Fatih Terim isyan etti!

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bulunmadığı şehirde park cezası yedi

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi, şoke oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Avustralya uyruklu terörist sınır dışı edildi

Bakanlık duyurdu! Sınır dışı edildi

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili ilk iz bulundu!

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

Taksim'de kız çocuklarına taciz! Gözaltına alındı

Taksim'de iğrenç olay! Gözaltına alındı

Akdeniz beşik gibi! 2 deprem daha (Kandilli son depremler)

Akdeniz'de 2 deprem daha

Kadıköy'de otomobil lokantaya daldı

Kadıköy'de otomobil lokantaya daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.