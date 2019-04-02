KADIN

Koyu renk kıyafetlerin solmasını önlemek için uyguladığı yöntem şaşkına çevirdi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KENDİN YAP HABERLERİ  | 02.04.2019 12:16 | Son Güncelleme

Bu zamana kadar kıyafetlere çay veya kahve dökülmesi deyim yerindeyse sinirleri geriyordu ancak bu pratik fikir tüm işleri değiştirebilir. ABD'li blog yazarı Anna Luther, koyu renkli çamaşırlarını yıkarken biraz çay ya da kahve eklediğini söylüyor. İddiası ise bu içeçeklerin kıyafetlerini soldurmaması.

Koyu renk kıyafetlerin solmasını önlemek için uyguladığı yöntem şaşkına çevirdi!

Markası ne olursa olsun ucuz ya da pahalı koyu renk kıyafetler ilk yıkandıkları andan itibaren maalesef soluyor.

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Blog yazarı Anna Luther de herkesin başına gelen bu sorunun bir çözümü olduğunu iddia ediyor.

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Kıyafetlerin (koyu renk) solmasını önlemek için çamaşır makinesinin durulama döngüsüne iki fincan kahve eklenilmesini öneriyor.

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Önerisini My Life and Kids adlı blogunda yayınlayan Luther, ''Bu çılgınlık biliyorum ama makineniz durulama işlemine geçince iki fincan kahve ya da çay ekleyin giysilerinizin renklerinin solmadığını hatta daha koruduğunu göreceksiniz'' diyor.

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