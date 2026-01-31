Köyün 'Tek Kraliçe'si: Babası ölmeden 4 dakika önce söz verdi, vasiyetini yerine getirdi!

İzmir’in Doğançay Mahallesi, alışılmışın dışında bir muhtarlık hikayesine ev sahipliği yapıyor. Üzerinde "Tek Kraliçe" yazan elektrikli motoruyla sokak sokak gezerek vatandaşın her derdine koşan Muhtar Arzu Nisan, hem duygusal hikayesi hem de bitmek bilmeyen enerjisiyle mahalle halkının sevgisini kazandı. Babasının vefatından sadece dört dakika önce verdiği sözle koltuğa oturan Nisan, bugün seçim vaatlerini bir bir yerine getirmenin gururunu yaşıyor.

HER ŞEY BABASININ VASİYETİYLE BAŞLADI

Muhtarlık görevine babası Basri Özkaya'nın isteği üzerine adım attığını belirten Arzu Nisan, adaylık sürecinde yaşadığı duygusal süreci şu sözlerle aktardı:

"Doğançay tarihinde ilk kez bir kadının fotoğrafı muhtar adayı olarak asıldığında babam benimle gurur duyduğunu söylemişti. Muhtar olamayacağımı söylememe rağmen ölmeden hemen önce benden söz almamı istedi. Bu konuşmadan dört dakika sonra beyin kanaması geçirerek vefat etti. Hem onunla son kez konuşmuş hem de muhtarlık sözünü vermiş oldum. Şimdi her işin sonunda mezarını ziyaret ederek verdiğim sözü tutmanın huzurunu yaşıyorum."

DOĞALGAZ VE ALTYAPI YATIRIMLARI ONAYLANDI

İlk döneminde edindiği tecrübelerle ikinci döneminde büyük projelere odaklandığını ifade eden Nisan, mahalle sakinlerine verilen doğalgaz sözünün tutulduğunu belirtti. Maddi süreçlerin tamamlanmasıyla doğalgaz projesinin onaylandığını kaydeden Nisan, ayrıca mahalledeki ATM eksikliği için toplanan dilekçelerin onay sürecinde olduğunu, kaynak suyu projesinin ise şebeke bağlantısı aşamasına geldiğini bildirdi.

YANGIN FELAKETİNDE KRİTİK MÜDAHALE

Bölgede yaşanan büyük yangın felaketi sırasında aktif rol üstlendiğini hatırlatan Muhtar Nisan, "13 saat boyunca yangın bölgesinde kaldım. Alevler yerleşim yerine yaklaştığında tek bir mesajla mahallenin tahliye edilmesini sağladım. Vatandaşlarım bana güvenerek Doğançay'ı boşalttı" dedi.

'MOBİL MUHTAR' ELEKTRİKLİ MOTORUYLA HİZMET VERİYOR

Kendisini 'Mobil Muhtar' olarak tanımlayan Arzu Nisan, elektrikli motorunu mahalle hizmetinde etkin bir şekilde kullanıyor. Evrak işlerinden hastaların sağlık ocağına nakline, yağmurda kalan öğrencilerin taşınmasına kadar her alanda motosikletiyle yardıma koştuğunu belirten Nisan, iletişim kanallarını ve sosyal medyayı da aktif kullanarak vatandaşları bilgilendirdiğini ifade etti.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TAM NOT

Mahalle sakinlerinden Emine Tosun, Muhtar Nisan’ın özellikle kadınlar için açtığı Uzak Doğu sporları ve dikiş kurslarından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, her ihtiyaç duyduklarında muhtara ulaşabildiklerini söyledi. Bir diğer mahalle sakini Musa Yılmaz ise, "Muhtarımız kahvehanelere girip çıkan, halkla tamamen bütünleşmiş biridir. Doğalgaz süreci için gerekli evrakları bizlere ulaştırdı, yakında mahallemize doğalgaz gelmiş olacak. Çalışmalarından çok memnunuz" şeklinde konu

