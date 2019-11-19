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Kozaklı ilçesi, kışı "jeotermal ısıtma" ile karşılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 11:05 | Son Güncelleme

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde konut, iş yeri ve kamu binaları, yüzeye çıkış sıcaklığı 92 ile 102 derece olan termal suyla ısıtılıyor - Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukçuoğlu: - "İlçemizde çıkan sıcak suyu ısıtmada, termal tesislerde, seracılık faaliyetlerinde kullanıyoruz. İlçemizin yüzde 95'i termal su ile ısınıyor. Yenilenebilir enerji kapsamında suyumuzun hiçbir damlasını israf etmiyoruz." - "İl Özel İdaremizce kurulan NEVJET Anonim Şirketi, bu suyun dağıtımını sağlıyor. Kömürlü veya doğalgazlı ısınmaya kıyasla çok daha düşük maliyetle vatandaşlarımıza ait konut ve iş yerlerinin ısınmasını sağlamaktayız"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Termal tesisleri ve şifalı kaplıcaları ile marka olma yolunda ilerleyen Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde konut, iş yeri ve kamu binaları, yüzeye çıkış sıcaklığı 92 ile 102 derece olan termal suyla ısıtılıyor.

Yerin 30 metre altında saniyede 250 litre debi ile çıkarılan sıcak su, Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından kurulan tesis ve alt yapı sayesinde ısıtma için ilçedeki 8 mahalleye gönderiliyor. İlçenin tamamını dolaşan su daha sonra seraları da ısıtıp, yeniden yer altına salınıyor.

Yenilenebilir enerji kapsamında sağlanan hizmetten konut ve iş yerleri metrekare başına aylık 2 lira 50 kuruştan yararlanıyor.

Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukçuoğlu, AA muhabirine, ilçede 1995 yılında kullanılmaya başlanılan jeotermal ısıtma sisteminin 2016'da Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile geliştirilerek vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti.

- "Kozaklı'da, sistem sayesinde hava kirliliği yok"

Havaların soğumaya başladığı dönemde aktif hale getirilen sistemin, ilçe halkının zahmetsiz ve düşük maliyetle ısınma ihtiyacını karşıladığını dile getiren Kabukçuoğlu, 100 metrekare büyüklüğündeki konut ve iş yerlerinden aylık 250 lira bedel alındığını kaydetti.

Kabukçuoğlu, şöyle konuştu:

"İlçemizde çıkan sıcak suyu ısıtmada, termal tesislerde, seracılık faaliyetlerinde kullanıyoruz. İlçemizin yüzde 95'i termal su ile ısınıyor. Yenilenebilir enerji kapsamında suyumuzun hiçbir damlasını israf etmiyoruz. İl Özel İdaremizce kurulan NEVJET Anonim Şirketi, bu suyun dağıtımını sağlıyor. Kömürlü veya doğalgazlı ısınmaya kıyasla çok daha düşük maliyetle vatandaşlarımıza ait konut ve iş yerlerinin ısınmasını sağlamaktayız. Kendi öz kaynaklarımızla düşük maliyetle ilçemizi ısıtabiliyoruz. İlçemizde hava kirliği yok, bu da jeotermalin bize sunduğu bir nimet. Bazı mahallelerde eskiyen alt yapıdan kaynaklı sorunlar yaşanıyor, onların da çözümü noktasında çalışıyoruz."

Konutunun ısınmasında jeotermal enerjiden faydalanan Gökhan Doğan da daha önce sobalı evde oturduğunu, ilçede yaygınlaşan sistem sayesinde ısınmaya başladıklarını, hizmetten memnun kaldığını söyledi.

Doğan, "Jeotermal ısıtma sistemi ile ısınmak önemli bir avantaj ve kolaylık sağlıyor. Bir ton kömür parasıyla sadece bir odayı ısıtmaktansa tüm ev ısınıyor. Sonbahar, kış ve ilkbaharda 24 saat devamlı ısınma imkanı sunuluyor. 145 metrekare evimiz var, ısınmamız aylık 350 liraya mal oluyor." diye konuştu.

İlçedeki iş insanlarından Tahsin Hacıbekiroğlu da işlettiği tesiste, konuklarının şifa bulduğu termal suyun, jeotermal sistem sayesinde konutu ve iş yerinin ısınmasında da kullanabildiğini belirterek, bu hizmet nedeniyle yetkililere teşekkür etti.

Hacıbekiroğlu, "Kozaklı'daki termal su yüksek mineralli şifalı bir sudur. Türkiye'deki ender ve nitelikli termal sulardandır. Tedavi özelliğinin yanında ilçedeki konut ve iş yerleri ile otellerin de ısıtılmasında kullanılıyor. Sıcak kaplıca suyunun yenilenebilir enerji alanında kullanılması kolaylıklar sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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Akif Kabukçuoğlu Kozaklı Belediye Başkanı Jeotermal ısıtma Kozaklı Nevşehir

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