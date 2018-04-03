Kozmetik ürünlerde neler var neler...

Kozmetik ürünler birini olduğundan daha güzel göstermeye yarasa da, içerikleri o kadar güzel değil.

Kozmetik ürünlerin bilinmeyenleri

1 / 11 Balina kusmuğu (ambergris) Aslında, ambergris balina sindirim sisteminde üretilen bir madde. Bu ürün, kozmetik endüstrisindeki değeri nedeniyle “yüzen altın” olarak da adlandırılmaktadır. Kokuyu daha uzun koruması için uzun yıllar parfümlerde kullanıldı. Efsane parfüm Chanel No. 5'in içeriğinde ambergris olduğu belirtiliyor.

2 / 11 Salyangoz salgısı salyangozlar proteinleri, glikolik asit ve rejeneratif ve nemlendirici özelliklerinden dolayı cilt için yaygın olarak kullanılır. Kırışıklıklarından ve ince çizgilerinden kurtulmak isteyenlerin favori ürünüdür.

3 / 11 Plasenta Bir dizi güzellik ürünü, cilt elastikiyeti ve kolajen üretimi de dahil olmak üzere her türlü yaşlanma karşıtı faydaları sunduğunu iddia eden hayvan plasenta özleri içermektedir. Plasentanın cilt ile ilgili avantajları kanıtlanabilir, ancak plasenta yemenin sağlığınıza faydalı olacağını gösteren çok az kanıt var. Kim Kardashian bebeğinin plasentasını hap hale getirtip tükettiğini söylemiş, birçok insanın tepkisini çekmişti.

4 / 11 Balık pulu Balık pullarındaki gümüş rengi parlak madde, kozmetik sektöründe ürünlere ışıltı vermek için kullanılıyor. Tercih edilen balık ise genelde ringa oluyor. Oje, ruj ve şampuanlara sıkça eklenen bu sedefli madde guanin olarak da adlandırılıyor. Bir dahaki sefere etikete bir göz atın belki görebilirsiniz.

5 / 11 Böcek suyu (carmine) Eğer kullandığınız kozmetik ürünün içerisinde ‘carmine, cochineal ya da carminic acid’ var ise, kırmızı zararsız bir ruj olsa bile, kırmız böceğinden elde edilen bir madde içeriyor demektir. Bu pudramsı madde ise sıcak su içerinde bastırıldıktan sonra kurutulan kırmız böceklerinden elde ediliyor. Ve kozmetik ürünler dışında, jelatin, meyve suyu ve hatta şekerlemelerde de sıklıkla kullanılıyor.

6 / 11 Bebek sünnet derisi (fibroblastlar) Kulağa iğrenç gelse de ve hatta etik olmasa da insan sünnet derisi pek çok kozmetik firma tarafından kullanılıyor. Tıpta, halihazırda yanan insanlarda yeni deri üretimi için kullanılan bir methot olan ve kozmetikte de bağ dokusunu oluşturan ana hücreler sağlayan sünnet derisi, krem ve kolojenler, özellikle de kırışık karşıtı olanlarda kullanılıyor. Bir bebeğin sünnet derisiyle 4 hektarlık yeni deri yaratılabileceği söyleniyor.

7 / 11 Kuş pisliği Kusursuz ve porselen gibi bir cilde sahip olmak kuş pisliğinden geçiyor. Geyşa zamanlarında ortaya çıkan bu yöntem Japon güzellik ürünü olarak kullanılmış. Kuş kakası cilt bakım ürünleri Japonya dışına ihraç ediliyor ve oldukça pahalı

8 / 11 Mayalar Birçok güzellik markası, nemlendirici, onarıcı ve cilt parlatma özellikleri nedeniyle mayayı kullanıyor. Ancak araştırma eksikliği nedeniyle bu ifade çoğunlukla iddia olarak kalıyor. Her çeşit mayanın tüketim için iyi olmadığını bilmek önemlidir. Bu nedenle, satın almadan veya uygulamadan önce ürünün içerik etiketini okuyun.

9 / 11 Tavuk kemik iliği Tavuk kemik iliği, kozmetik ürünlerde kullanılan hayvan parçalarından sadece birisi. Glukozamin yüklü olduğu söylenen ilik, daha genç bir görünüme giden yolda cilt üzerinde oldukça etkili imiş. Aynı zamanda bir enfeksiyon giderici olarak da bilinen tavuk iliği genellikle yüz kremleri ve nemlendiricilerde bulunuyor.

10 / 11 Dinamit Diyatomeli toprak (DE), dinamiti oluşturan bileşenlerden biridir. Gözenekli özellikleri nedeniyle, DE oldukça iyi bir aşındırıcı olarak hizmet eder ve birçok yüz peelingi, diş macunu ve tozda bulunur.