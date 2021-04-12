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Kozmonotluk Günü nedir? Kozmonot ne anlama gelir?

12.04.2021 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Nisan günü, başta Rusya olmak üzere pek çok ülkede Kozmonotlar Günü olarak kutlanır. Aynı zamanda, Polonya’da “Uluslararası Havacılık ve Kozmonotluk Günü” olarak adlandırılan gün, yine 12 Nisan’da kutlanır. Bundan tam 60 yıl önce Yuri Gagarin, Vostok 1 uzay aracı ile Dünya üzerinde 1 saat 48 dakika tur atmıştır. 12 Nisan günü Yuri Gagarin’in ilk defa uzaya çıkışından 1 yıl sonra, bu tarih Kozmonotlar Günü olarak kabul görmüştür.

Kozmonotluk Günü nedir? Kozmonot ne anlama gelir?

Kozmonotluk Günü, Yuri Gagarin’in tarihe geçen uçuşunun ardından önemli bir gün olarak kabul görmüştür. Kozmonotluk Günü için etkinlikler, Yuri Gagarin’in heykelinin bulunduğu Korolvoy kentinde başlar ve Gagarin’in mezarının olduğu yerde son bulur. 1968 yılında ise Uluslararası Havacılık Federasyonu'nun 61. konferansı bu günü Dünya Havacılık ve Astronotluk Günü olarak kabul etmiştir.

KOZMONOTLUK GÜNÜ NEDİR?

Kozmonotluk Günü, Rusya ve diğer bazı ülkelerde 12 Nisan gününde kutlanılan önemli bir gündür. Polonya'da "Uluslararası Havacılık ve Kozmonotluk Günü" yine 12 Nisan'da, aynı günde kutlanır. 2011 yılında 12 Nisan Uluslararası İnsan Uzay Uçuşu Günü olarak kabul edildi. Bu gün, önemini 27 yaşındaki Sovyet kozmonot Yuri Gagarin'in 12 Nisan 1961 tarihinde ilk defa uzaya çıkmasından alır. Gagarin, Dünya üzerinde 1 saat 48 dakika Vostok 1 uzay aracında tur atmıştır.

Bu günün önemli bir gün olduğu Yuri Gagarin'in insanlık tarihinde ilk defa uzaya çıkışının 1 yıl sonrasında, 9 Nisan 1962'de Sovyetler Birliği'nde kabul gördü. Modern Rusya'da yasanın içerisinde bu gün "Askeri Onur ve Rusya İçin Hatıra Günü" ile aynı zamanda kutlanılır.

yuri gagarin

Kozmonotluk Günü etkinlikleri, Gagarin'in heykelinin olduğu Korolvoy kentinde başlamaktadır. Katılanlar daha sonrasında polislerin de takibiyle Kızıl Meydan'a ulaşabilmek için Kremlin Duvarı Mezarlığı'nda bulunan Gagarin'in mezarına gider, Uzay Fatihleri Heykeli'nin bulunduğu Kozmonotluk Sokağı'na ilerlerler ve etkinlik Novodeviçi Mezarlığı ziyaretinden sonra biter.
1968 yılında Uluslararası Havacılık Federasyonu'nun 61. konferansı bu günü Dünya Havacılık ve Astronotluk Günü olarak kabul etmiştir.

1960'larda Oscar Feltsman ve Vladimir Voynovich tarafından yazılan "14 minut do starta" (Fırlatmaya son 14 dakika) şarkısı gayriresmî "kozmonotlar marşı" olarak tanındı ve bu günde düzenli olarak çalındı. 1980'lerde VIA grubunun "Zemlyane" (Dünyalılar) şarkısı popüler olunca ününü kaybetti. "Zemlyane" şarkısı 2010 yılının Rus Kozmonotluk Günü'nde resmilik kazandı.
2001 yılından bu yana Yuri Gecesi aynı zamanda "Dünya Uzay Partisi" olarak tanınmakta, ve Yuri Gecesi'nde tüm Dünya üzerinde uzay teması işleyen büyük partiler yapılmaktadır.

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KOZMONOT NE DEMEK?

Rus Uzay Ajansı tarafından uzaya yolculuk yapmak amacıyla eğitilmiş insanlara kozmonot denir.Amerika'da uzay adamına astronot denirken Rusya da kozmonot diye isimlendirilmesidir. Yaptıkları iş ve görevleri aynıdır.

Astronotlar ve kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu’nda beraber çalışırlar. Kozmonotlar sadece RSA (Rus Uzay Ajansı) tarafından eğitilir ve sertifikalandırılır.

Astronotlar ise NASA (Amerikan Uzay Ajansı), JAXA (Japon Uzay Ajansı), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), veya CSA (Çin Uzay Ajansı) tarafından eğitilip sertifikalandırılır.


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