Kozmonotluk Günü nedir? Kozmonot ne anlama gelir?

Kozmonotluk Günü, Yuri Gagarin’in tarihe geçen uçuşunun ardından önemli bir gün olarak kabul görmüştür. Kozmonotluk Günü için etkinlikler, Yuri Gagarin’in heykelinin bulunduğu Korolvoy kentinde başlar ve Gagarin’in mezarının olduğu yerde son bulur. 1968 yılında ise Uluslararası Havacılık Federasyonu'nun 61. konferansı bu günü Dünya Havacılık ve Astronotluk Günü olarak kabul etmiştir.

KOZMONOTLUK GÜNÜ NEDİR?

Kozmonotluk Günü, Rusya ve diğer bazı ülkelerde 12 Nisan gününde kutlanılan önemli bir gündür. Polonya'da "Uluslararası Havacılık ve Kozmonotluk Günü" yine 12 Nisan'da, aynı günde kutlanır. 2011 yılında 12 Nisan Uluslararası İnsan Uzay Uçuşu Günü olarak kabul edildi. Bu gün, önemini 27 yaşındaki Sovyet kozmonot Yuri Gagarin'in 12 Nisan 1961 tarihinde ilk defa uzaya çıkmasından alır. Gagarin, Dünya üzerinde 1 saat 48 dakika Vostok 1 uzay aracında tur atmıştır.

Bu günün önemli bir gün olduğu Yuri Gagarin'in insanlık tarihinde ilk defa uzaya çıkışının 1 yıl sonrasında, 9 Nisan 1962'de Sovyetler Birliği'nde kabul gördü. Modern Rusya'da yasanın içerisinde bu gün "Askeri Onur ve Rusya İçin Hatıra Günü" ile aynı zamanda kutlanılır.