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Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalandı! Kraliçe Elizabeth öldü mü? İşte son durumu!

20.02.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelişmelere göre İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth koronavirüse yakalandı. Buckingham Sarayı'ndan yapılmış olan açıklamada Kraliçe Elizabeth'in semptomları ve sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Peki Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu nasıl? Kraliçe Elizabeth öldü mü? İşte son durumu!

Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalandı! Kraliçe Elizabeth öldü mü? İşte son durumu!

Yapılan açıklamalara göre İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Covid-19 testi pozitif çıktı.
Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklama sonrası kraliçenin sağlık durumu merak edildi. Peki Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu nasıl?

KRALİÇE ELİZABETH'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kraliçenin durumu hakkında Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklama "Majesteleri, hafif soğuk algınlığı semptomları yaşıyor fakat önümüzdeki hafta Windsor'da bazı görevlerine devam etmeyi bekliyor. Kraliçe tıbbi yardım almaya devam edecek ve tüm uygun yönergeleri takip edecek" ifadeleri kullanıldı.

NİSAN AYINDA 96 YAŞINDA OLACAK

Kraliçe 2. Elizabeth, Nisan ayında 96 yaşına basmış olacak. İngiltere Başbakanı Boris Johnson 2. Elizabeth için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Önceki hafta Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Charles da Covid-19'a yakalanmıştı.

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73 yaşındaki Prens Charles salgının başından bu yana 2. defa Kovid-19'a yakalanırken, Kraliçenin 8 Şubat 2022 günü Windsor kalesinde Prens Charles ile temasta bulunduğu öğrenildi.

  1. Elizabeth'in 1947 yılında evlendiği eşi Edinburgh Dükü Prens Philip geçen sene hayatını kaybetmişti.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere
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