Kraliçe gibi görünmek için yapabileceğiniz küçük şeyler

Basic Tişörtler

Herhangi bir baskı ve yazı içermeyen düz tişörtlerle de şık olabilirsiniz. Şekli vurgulamak için tişörtü kotunuza veya eteğinize sokun.

Büyük boy siyah kazak

Siyah renk bir klasik ve bizi asil gösteriyor. Burada en önemli detay büyük beden kazak giyerken aşırıya kaçmamanız. Dar etek ya da tayt kombinasyonuyla şık bir imaj oluşturabilirsiniz.

Kaliteli kot

Kot pantolon seçerken, en son trendlere ayak uydurmak yerine seçimlerinizin vücudunuza uygun olması daha önemlidir. Yüksek bel pantolonlar kalçalarınızın ortaya çıkmasını sağlarken, güzel bacakları olanlar streç kotları tercih edebilirler.

Ceket

Bu zarif kıyafet harika bir kurtarıcıdır. Hem spor hem de klasik görünmeyi başarırsınız. İster düğmeleri açık ister kollarını katlayarak kullanabilirsiniz. Öneri olarak kotu mavi rengi tercih edebilirsiniz. Çünkü hem beyaz bir tişörtle, hem de hemen hemen bütün renk tonundaki kotlarla tamamlayabilirsiniz.

Aksesuarlar

Hafif, ve ağır olamayan takılarınızla zarifliğiizi vurgulayabilirsiniz. Aksesuarlarınızı doğru seçerseniz, sadece daha genç görünmekle kalmayacak, aynı zamanda mükemmel bir tarz anlayışınızı da gösterebileceksiniz.