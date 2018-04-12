Kraliçe gibi görünmek için yapabileceğiniz küçük şeyler

Basic Tişörtler
Herhangi bir baskı ve yazı içermeyen düz tişörtlerle de şık olabilirsiniz. Şekli vurgulamak için tişörtü kotunuza veya eteğinize sokun.
Büyük boy siyah kazak
Siyah renk bir klasik ve bizi asil gösteriyor. Burada en önemli detay büyük beden kazak giyerken aşırıya kaçmamanız. Dar etek ya da tayt kombinasyonuyla şık bir imaj oluşturabilirsiniz.
Kaliteli kot
Kot pantolon seçerken, en son trendlere ayak uydurmak yerine seçimlerinizin vücudunuza uygun olması daha önemlidir. Yüksek bel pantolonlar kalçalarınızın ortaya çıkmasını sağlarken, güzel bacakları olanlar streç kotları tercih edebilirler.
Ceket
Bu zarif kıyafet harika bir kurtarıcıdır. Hem spor hem de klasik görünmeyi başarırsınız. İster düğmeleri açık ister kollarını katlayarak kullanabilirsiniz. Öneri olarak kotu mavi rengi tercih edebilirsiniz. Çünkü hem beyaz bir tişörtle, hem de hemen hemen bütün renk tonundaki kotlarla tamamlayabilirsiniz.
Aksesuarlar
Hafif, ve ağır olamayan takılarınızla zarifliğiizi vurgulayabilirsiniz. Aksesuarlarınızı doğru seçerseniz, sadece daha genç görünmekle kalmayacak, aynı zamanda mükemmel bir tarz anlayışınızı da gösterebileceksiniz.
Ayak bileğinde çizmeler
Ayak bileğinde biten çizmeler birkaç yıl önce popüler oldu ve gerçekten iyi bir trend. Ayak bileği eğrisini vurgulayan botlar fermuar, bazı tokalar veya başka bir şeyle kullanılabilir.
Stilettolar
Her kadın güzel ayakkabılar giymeyi hak ediyor ve stilettolar bu nedenden dolayı bir klasik. Kadın bacağını, keskin uçlu ve ince topuklu ayakkabılardan daha şık ve çekici hale getirecek başka bir ayakkabı tipi yok. Gece elbisesiyle harika görünürken, kot pantolonlarınızla da tamamlayabilirsiniz.
Dikişsiz iç çamaşırı
İyi kalçalara sahipsiniz ancak iç çamaşırının görünmesinden rahatsız oluyor ve kot pantolon giyemiyorsanız çözümünüz dikişsiz iç çamaşırları olabilir. Doğru rengi seçerseniz, pantolonunuzdan veya eteğinizden kimsenin bunu görmesinin bir yolu yoktur.
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