KADIN

Kraliçe gibi görünmek için yapabileceğiniz küçük şeyler

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 12.04.2018 11:50 | Son Güncelleme

Her kadın kendini 18 yaşında hissediyor, ancak sosyal statü ve yaşamdaki roller nedeniyle çocuksu kıyafetler zamanla hissedilen yaşa göre uygunsuz görünmeye başlıyor. Bu roller arasında, sorumlu bir patron, sevgi dolu bir eş, şefkatli bir anne ve iş kadını yer alıyor olabilir. Bu nedenle, genç görünmenize yardımcı olacak şık kıyafetlere yatırım yapmak önemlidir. İşte kendinizi süpermodel gibi hissedeceğiniz 8 yöntem.

Kraliçe gibi görünmek için yapabileceğiniz küçük şeyler

Basic Tişörtler

1

Herhangi bir baskı ve yazı içermeyen düz tişörtlerle de şık olabilirsiniz. Şekli vurgulamak için tişörtü kotunuza veya eteğinize sokun.

Büyük boy siyah kazak

2

Siyah renk bir klasik ve bizi asil gösteriyor. Burada en önemli detay büyük beden kazak giyerken aşırıya kaçmamanız. Dar etek ya da tayt kombinasyonuyla şık bir imaj oluşturabilirsiniz.

Kaliteli kot

3

Kot pantolon seçerken, en son trendlere ayak uydurmak yerine seçimlerinizin vücudunuza uygun olması daha önemlidir. Yüksek bel pantolonlar kalçalarınızın ortaya çıkmasını sağlarken, güzel bacakları olanlar streç kotları tercih edebilirler.

Ceket

4

Bu zarif kıyafet harika bir kurtarıcıdır. Hem spor hem de klasik görünmeyi başarırsınız. İster düğmeleri açık ister kollarını katlayarak kullanabilirsiniz. Öneri olarak kotu mavi rengi tercih edebilirsiniz. Çünkü hem beyaz bir tişörtle, hem de hemen hemen bütün renk tonundaki kotlarla tamamlayabilirsiniz.

Aksesuarlar

5

Hafif, ve ağır olamayan takılarınızla zarifliğiizi vurgulayabilirsiniz. Aksesuarlarınızı doğru seçerseniz, sadece daha genç görünmekle kalmayacak, aynı zamanda mükemmel bir tarz anlayışınızı da gösterebileceksiniz.

Ayak bileğinde çizmeler

6

Ayak bileğinde biten çizmeler birkaç yıl önce popüler oldu ve gerçekten iyi bir trend. Ayak bileği eğrisini vurgulayan botlar fermuar, bazı tokalar veya başka bir şeyle kullanılabilir.

Stilettolar

7

Her kadın güzel ayakkabılar giymeyi hak ediyor ve stilettolar bu nedenden dolayı bir klasik. Kadın bacağını, keskin uçlu ve ince topuklu ayakkabılardan daha şık ve çekici hale getirecek başka bir ayakkabı tipi yok. Gece elbisesiyle harika görünürken, kot pantolonlarınızla da tamamlayabilirsiniz.

Dikişsiz iç çamaşırı

8

İyi kalçalara sahipsiniz ancak iç çamaşırının görünmesinden rahatsız oluyor ve kot pantolon giyemiyorsanız çözümünüz dikişsiz iç çamaşırları olabilir. Doğru rengi seçerseniz, pantolonunuzdan veya eteğinizden kimsenin bunu görmesinin bir yolu yoktur.

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