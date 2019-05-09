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Kraliyet bebeği için şempanze paylaşımı yapan radyocu kovuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 14:02 | Son Güncelleme

Prens Harry ile Meghan Markle’ın ilk bebekleri hakkında skandal bir paylaşım yapan BBC Radio 5 programcısı Danny Baker’in kovulduğu belirtildi.Prens Harry ve Meghan Markle, dün bebekleriyle ilk kez kameralar karşısına çıkmıştı.

Kraliyet bebeği için şempanze paylaşımı yapan radyocu kovuldu

Prens Harry ile Meghan Markle’ın ilk bebekleri hakkında skandal bir paylaşım yapan BBC Radio 5 programcısı Danny Baker’in kovulduğu belirtildi.
Prens Harry ve Meghan Markle, dün bebekleriyle ilk kez kameralar karşısına çıkmıştı. Kraliyetin yeni üyesi, günlerdir merakla beklenirken BBC Radio 5 programcısı Danny Baker skandal bir paylaşımda bulundu. Baker, sosyal medya hesabından bir şempanze fotoğrafı paylaşarak, “Kraliyet bebeği hastaneden ayrıldı” yorumunu yaptı. Olayın tepki çekmesinin ardından Baker işinden kovuldu.
Baker yaşananların ardından yaptığı açıklamada, “Şaka olsun diye aptalca bir fotoğraf koydum, silindir şapkalı bir maymun. Her zaman aptalca fotoğraflar paylaşırım, hepsi bu. Çirkin olduğunu fark edince kaldırdım. Bu bariz bir hata. Özür dilerim” dedi.
Baker da daha sonra kovulduğu haberlerini doğrulayarak, “BBC tarafından az önce kovuldum” ifadesini kullandı. Baker’ın, paylaşımını sosyal medya hesabından kaldırdığı görüldü.

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