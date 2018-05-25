Kraliyet düğününe damga vuran Lady Diana'nın yeğeni Kitty Spencer estetik harikası çıktı

Getiğimiz Cumartesi evlenen Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın düğünü hala konuşulmaya devam ediyor.

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Birçok ünlünün davetli olduğu düğünde dikkat çeken isimlerden biri de Lady Diana'nın yeğeni Kitty Spencer'dı.