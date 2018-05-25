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Kraliyet düğününe damga vuran Lady Diana'nın yeğeni Kitty Spencer estetik harikası çıktı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 09:54 | Son Güncelleme

Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın düğününe güzelliğiyle damga vuran Lady Diana'nın yeğeni Kitty Spencer, estetik harikası çıktı. Düğünde damat ve gelinden daha çok konuşulan Spencer'ın, son 3 yılda birçok estetik operasyon geçirdiği ortaya çıktı.

Güzelliğiyle düğüne damga vurmuştu

Diana'nın yeğeni estetik harikası çıktı

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Getiğimiz Cumartesi evlenen Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın düğünü hala konuşulmaya devam ediyor.
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Birçok ünlünün davetli olduğu düğünde dikkat çeken isimlerden biri de Lady Diana'nın yeğeni Kitty Spencer'dı.
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Halasına benzerliğiyle dikkat çeken Spencer'ın estetik harikası olduğu ortaya çıktı.
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Sarışın güzel; 4 yıl önce çekilen fotoğrafında; ince kaşları, düşük göz kapakları ve ince dudaklarıyla bambaşka biri gibiydi.
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Günlerce konuşulan kraliyet düğününün ardından Kitty Spencer, "kilo verdikten sonra özel bir klinikte vücudunu şekillendirdiği" haberleriyle gündem oldu.
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İki fotoğrafı karşılaştıranlar, "dudaklarına dolgu yaptırmış, yanaklarını belirginleştirmiş, çenesini törpülettirmiş" yorumunda bulundu. Model Kitty Spencer, plajdaki kilolu görüntüsüyle de adından söz ettirmişti.
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Kitty Spencer'ın babası Lady Diana'nın erkek kardeşi Charles Spencer. Kitty Spencer aynı zamanda tahtın varisleri Prens William ve Harry'nin de birinci dereceden kuzeni.
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Şimdilerde erkek arkadaşı, gayrimenkul yatırımcısı İtalyan iş adamı Kont Niccolò Barattieri di San Pietro ile yaşayan Kitty Spencer, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Kitty Spencer Kraliyet Lady Diana

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Kraliyet düğününe damga vuran Lady Diana'nın yeğeni Kitty Spencer estetik harikası çıktı

Kraliyet düğününe damga vuran Lady Diana'nın yeğeni Kitty Spencer estetik harikası çıktı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
sonuç önemli harika bir kadın diğer prenseslerden binkat güzel gerçek prenseslere benziyo:)
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