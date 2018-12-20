Kraliyet gelinlerinin Türk tutkusu! Önce 'Fatıma Ana Eli’ yüzüğü, şimdi ise...

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin üyeleri, Kraliçe 2. Elizebeth’in düzenlediği Noel yemeği için bir araya geldi.

Tahtın ikinci sıradaki varisi Prens William, yemeğe eşi Kate Middleton ve çocukları ile katılırken, Prens Harry'de geceye eşi Meghan Markle ile katıldı. Meghan ve Harry ilk çocuklarını ilk baharda kucaklarına alacak.

Gecede en çok dikkat çeken detay ise Düşes'lerin kıyafetleri oldu. Uzun süredir Erdem imzalı kıyafetler giymesiyle bilinen Kate Middleton'un izinden Meghan Markle'ın da gittiği görüldü. Meghan Markle'ın çiçek desenli kıyafeti Türk asıllı modacı Erdem Moralıoğlu imzasını taşıyordu.

Meghan aynı kıyafeti 2016 yılında da giymişti.

Kate ise bu gece için Stella McCartney imzalı şerbet pembesi elbisesiyle dikkat çekiyordu.

Kate Middleton da bu elbiseyi daha önce 2011 yılında giymişti.

Meghan geçtiğimiz günlerde de yine bir Türk markası olan Kısmet by Milka'nın tasarladığı yüzüğü takmayı tercih etmişti.

Düşes, ‘Fatıma Ana Eli’ yüzüğüyle sosyal medyanın da gündem konusu olmuştu. Yüzüğün değeri ise 250 Sterlin (1.688 TL).



