KADIN

Kraliyet kurallarını yıkan Meghan Markle, bu kez elbisesinin etiketini unuttu

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 25.10.2018 09:57 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Kraliyet kurallarını yıkan derin yırtmaçlı elbisesiyle gündem olan Sussex Düşesi Meghan Markle yine elbisesinin azizliğine uğradı. Resmi temaslar için eşi Prens Harry ile Tonga'ya giden Meghan, elbisesininden etiketini çıkartmayı unutunca İngiliz basınında olay yarattı.

Kraliyet kurallarını yıkan Meghan Markle, bu kez elbisesinin etiketini unuttu

Bir süredir Prens Harry ile uluslararası temaslarda bulunan Meghan Markle, her attığı adımla gündem olmayı başarıyor.

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En son Avustralya'da Kraliyet kurallarını yıkan elbisesiyle basına haber olan Markle, bu kez elbisesinde unuttuğu etiketle konuşuldu.

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Tongo bayrağınının rengini taşıyan kırmızı bir elbise giyen Düşes'in elbisedeki detayı yanındaki yardımcıları da fark etmedi.

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Fua’amotu Havalimanı’nda Tonga Prensesi Angelika Latufuipeka tarafından karşılanan çift seyahatine buradan devam edecek.

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Çiftin Fiji’den Tonga’ya geldiği ve uçakta kıyafet değiştirmek zorunda kaldıkları açıklanırken, yerel basın Meghan Markle’ın giydiği kıyafetin Self-Portrait markasına ait olduğu belirtildi. Elbisenin fiyatı ise 2 bin 253 TL.

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Düşes, Avustralya turunda derin yırtmaçlı elbisesiyle konuşulmuştu

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