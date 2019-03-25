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Kraliyetlerin eski büyüsü kalmasa da, bu kraliçeler hala ilgi görüyor! İşte dikkat çeken 21 kraliçe

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 11:41 | Son Güncelleme

Tarih boyunca kraliçeler sadece krallıklara hükmetmekle kalmadı, aynı zamanda modanın da öncüsüydüler. Bugün çoğu kraliyet eskisi kadar ilgi görmese de, ailelerin kadın üyeleri hala büyük ilgi görüyor. Gündelik görünümleri farkediliyor ve tartışılıyor. İşte güzellikleriyle dikkat o kraliçeler.

Kraliyetlerin eski büyüsü kalmasa da, bu kraliçeler hala ilgi görüyor! İşte dikkat çeken 21 kraliçe

İSVEÇLİ PRENSES MADELEİNE
1

RUSYA İMPARATORU I. NİKOLAY'IN BÜYÜK- BÜYÜK - BÜYÜK- BÜYÜK TORUNU NICOLETTA RAMAOFF

2

NİJERYA PRENSESİ KEISHA OMİLANA
3

PRENSES SOFİA, İSVEÇ
4

BRUNEİ KRALİYET PRENSESİ SARAH
6

MONACO PRENSİ VE GRACE KELLY'NİN TORUNU PAULİNE DUCRUET

7

YUNAN PRENSESİ MARİA-OLYMPİA

8

HANNOVER PRENSESİ ALESSANDRA
9

MONAKO PRENSESİ'NİN KIZI CHARLOTTE CASİRAGHİ
10

LORD FREDERİCK WİNDSOR'IN EŞİ SOPHİE WİNKLEMAN, İNGİLTERE
11

NORVEÇ PRENSESİ MARTHA LOUİSE
12

BUTAN KRALİÇESİ, JETSUN PEMA WANGCHUCK
13

MONAKO PRENSİ III. RAİNİER'İN TORUNUNUN KARISI BEATRİCE BORROMEO
14

İSPANYA KRALİÇESİ LETİZİA
15

LEYDİ AMELİA WİNDSOR, İNGİLTERE PRENSİ TORUNU
16

ÜRDÜN'DEN PRENSES HAYA BİNT AL HÜSEYİN
17

CLOTİLDE COURAU, VENEDİK PRENSESİ
18

ÜRDÜN KRALİÇESİ NOOR
19

PRENSES AMEERAH EL-TAWEEL, SUUDİ ARABİSTAN
21

CHARLENE, MONAKO PRENSESİ
22

CAMBRİDGE DÜŞESİ KATE MİDDLETON, İNGİLTERE
24

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Kraliyet dikkat çekene kraliçeler

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