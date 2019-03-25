Kraliyetlerin eski büyüsü kalmasa da, bu kraliçeler hala ilgi görüyor! İşte dikkat çeken 21 kraliçe

İSVEÇLİ PRENSES MADELEİNE
RUSYA İMPARATORU I. NİKOLAY'IN BÜYÜK- BÜYÜK - BÜYÜK- BÜYÜK TORUNU NICOLETTA RAMAOFF
NİJERYA PRENSESİ KEISHA OMİLANA
PRENSES SOFİA, İSVEÇ
BRUNEİ KRALİYET PRENSESİ SARAH
MONACO PRENSİ VE GRACE KELLY'NİN TORUNU PAULİNE DUCRUET
YUNAN PRENSESİ MARİA-OLYMPİA
HANNOVER PRENSESİ ALESSANDRA
MONAKO PRENSESİ'NİN KIZI CHARLOTTE CASİRAGHİ
LORD FREDERİCK WİNDSOR'IN EŞİ SOPHİE WİNKLEMAN, İNGİLTERE
NORVEÇ PRENSESİ MARTHA LOUİSE
BUTAN KRALİÇESİ, JETSUN PEMA WANGCHUCK
MONAKO PRENSİ III. RAİNİER'İN TORUNUNUN KARISI BEATRİCE BORROMEO
İSPANYA KRALİÇESİ LETİZİA
LEYDİ AMELİA WİNDSOR, İNGİLTERE PRENSİ TORUNU
ÜRDÜN'DEN PRENSES HAYA BİNT AL HÜSEYİN
CLOTİLDE COURAU, VENEDİK PRENSESİ
ÜRDÜN KRALİÇESİ NOOR
PRENSES AMEERAH EL-TAWEEL, SUUDİ ARABİSTAN
CHARLENE, MONAKO PRENSESİ
CAMBRİDGE DÜŞESİ KATE MİDDLETON, İNGİLTERE
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