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  4. Kredi verilmeyince çılgına döndü, metal dubayla ATM’ye saldırdı

Kredi verilmeyince çılgına döndü, metal dubayla ATM’ye saldırdı

09.09.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te 3 farklı ATM’ye metal duba ile saldırıp maddi hasara neden olan şahıs polis tarafından yakalandı. Şahsın son olayda elinde bulundurduğu silah da şahsın üzerinde ele geçirildi. Yapılan araştırmada şahsın yaklaşık bir ay kadar önce bankaya gelerek kredi istediği ancak olumsuz yanıt alması sebebiyle tartışma çıkardığı öğrenildi. Şahsın ATM’ye saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Eylül Çarşamba günü Pendik’te yaşandı. Adının M.Ş. olduğu öğrenilen şahıs Pendik’te 3 farklı noktada bulunan ATM’lere metal duba ile saldırarak maddi hasara neden oldu.

KREDİ BAŞVURSUNA OLUMSUZ YANIT ALMIŞ

ATM’lerin ekranını kıran şahıs Pendik’te polis tarafından yakalandı. Şahsın son olayda elinde bulundurduğu silah şahsın üzerinden ele geçirildi. Yapılan araştırmada şahsın yaklaşık bir ay kadar önce bankaya gelerek kredi istediği ancak olumsuz yanıt alması sebebiyle tartışma çıkardığı öğrenildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında tahkikat işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, şahsın ATM’lere saldırarak ekranlarını kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın elindeki metal duba ile ATM’ye vurduğu görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Pendik
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