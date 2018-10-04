Kremi kokusuna göre seçmeyin! Bilinçsiz kullanım sağlığı tehdit ediyor

Cilt yanığına varan ileri derece sorunlar genellikle peeling amaçlı kullanılan ürünlerde meydana gelebilmektedir. Peeling, cildin kimyasal ajanlarla kontrollü bir şekilde soyulması işlemidir. Peelinglerin topikal formları olabileceği gibi kış aylarında dermatolog kontrolünde uygulanan su bazlı çeşitleri de vardır. Aynı zamanda kozmetik marketlerde satılan krem formları da bulunmaktadır. Bu ürünlerdeki konsantrasyon miktarı yani etken maddelerin ölçüleri çok önemlidir. İçeriğinde yüksek konsantrasyonda kimyasal soyucu olan kremler yanma reaksiyonu yapabilmektedir. Bazen bu durumlar sadece yanıkla kalmayarak, ciltte pigmentasyona yani kalıcı renk değişimine ya da kalıcı yara izi oluşmasına sebep olabilmektedir. Cilt yanıkları da tedavi sonrası iz bırakabilmektedir. Uzman kontrolünde gerçekleştirilen peeling uygulamaları genellikle kış aylarında yapılmaktadır. Kozmetik marketlerden satın alınarak yapılan peeling işlemlerinde bu tür faktörler göz ardı edilmektedir. Bu uygulamaların güneşle etkileşimi yüksek olduğundan bilinçsiz kullanımı zararlı sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle peeling gibi hassasiyet gerektiren uygulamaların dermatolog kontrolünde ya da dermatolog tavsiyesiyle kullanılması önem taşımaktadır.

PARFÜM İÇERİKLİ ÜRÜNLERE DİKKAT!

Kremlerin içerisindeki etken maddeler reaksiyonlara sebep olabilmektedir. Etken maddelerin yanı sıra koku vermesi ve kıvamlı olması için kullanılan çeşitli yardımcı etken maddeler de birçok zararlı sonuç doğurabilmektedir. Bazense etken maddeler ve yardımcı etken maddelerin girdikleri kimyasal reaksiyon cilde kalıcı zararlar verebilmektedir. Bu zararlar basit alerjiler olabileceği gibi cilt yanığına dahi varabilmektedir.

CİLT BAKIM ÜRÜNÜ KİŞİYE ÖZEL OLMALI

Hangi etken maddelerin hangi amaçla karışım haline getirildiği çok önemli bir faktördür. Her cilt tipine ve cilt kalitesine göre özel nemlendiriciler uygulanmalıdır. Lekeli ciltlerde hafif soyuculu kremler kullanılabilirken, yağlı ciltlere su bazlı, kuru ciltlere hafif yağlı kremler gibi çeşitli ayrımlar gözetilmelidir. Aynı zamanda bu kremlerin uygulanacağı gece, gündüz, yaş kış gibi zaman dilimleri de önem taşımaktadır.

TAKLİT ÜRÜN TAHRİP EDER

Güvenilir markaların taklidi ürünler de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ambalajından içeriğine kadar birebir lüks kozmetik ürünlerinin taklidi olan bu tür ürünler çok sağlıksız koşullarda üretilmiş olabilir veya içeriğinde zararlı etken maddeler bulunabilir. Kozmetik ürünler tercih edilirken güvenilir mağazalardan satın almak önem taşımaktadır. Güneş kremlerinde de bu yaşanmaktadır. Üzerinde yazan koruyuculuk oranını barındırmayan taklit ürünleri kullanan hastaların güneşten korunduğunu zannederken uzun süreler güneşe maruz kalma sonucu çeşitli reaksiyonlar yaşaması sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Güneş kremlerinin de bütün kozmetik ürünler gibi güvenilir mağazalardan alınması önem taşımaktadır. Bu tür kremlerin içine eklenen etken maddelerin kimyasal etkileşime uygun olması ve toksik etki yapmaması çok önemlidir. Aynı zamanda bu tür ürünler kanserojen maddeler de içerebilir.